ظهور نسائي ليس بجديد.. شاهندة مغربي تدير مباراة إنبي وسيراميكا في الدوري

السبت، 15 يوليه 2023 - 00:42

كتب : FilGoal

شاهندة المغربي

تدير شاهندة مغربي مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا تحكيميا في لقاء لحساب الجولة 34 من الدوري المصري، وتعاونها يارا عاطف، في ظهور نسائي بالجولة الأخيرة.

ويلتقي إنبي مع سيراميكا كليوباترا في السابعة مساءً اليوم السبت على استاد بتروسبورت.

ويعاون شاهندة كل من هشام الدسوقي ويارا عاطف.

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ويتواجد أحمد جمال حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد مصطفى مدحت وعمرو عابدين.

ويحتل إنبي المركز الثامن برصيد 42 نقطة، فيما يختل سيراميكا كليوباترا المركز الـ 12 برصيد 37 نقطة.

وسبق أن تواجدت شاهندة كحكم رابع في مباراة المصري وطلائع الجيش في موسم 2021-2022 من الدوري.

وأصبحت أول حكمة مصرية تدير مباراة في الدوري المصري بين سموحة وفاركو الموسم الماضي.

وسبق أن أدارت أيضا مباراة المصري وإيسترن كومباني في كأس الرابطة الموسم الماضي بالنسخة الأولى.

وفي الموسم الجاري تواجدت كحكم رابع في مباراة غزل المحلة والمصري بالجولة 31

وأدارت شاهندة من قبل مباريات في كأس مصر والدرجة الثانية وبعض المباريات في بطولات إفريقيا للشباب بعدما أصبحت حكمة دولية في 2017.

وأدارت المغربي نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات في نسخته الأولى والتي أقيمت في مصر وفازت بها سيدات صن داونز.

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