عبد العال: بقاء الداخلية في الدوري؟ أشكر حرس الحدود الذين لعبوا بشرف ضد الغزل

عبّر علاء عبد العال المدير الفني لـ الداخلية عن سعادته بالبقاء في الدوري المصري وتقدم بالشكر لنادي حرس الحدود على ما قدموه أمام غزل المحلة.

وحجز الداخلية مقعده في الدوري الموسم المقبل بفوز مثير على أسوان بنتيجة 4-2 في الجولة الأخيرة. (طالع التفاصيل)

وقال عبد العال لقناة أون تايم سبورتس 2: "تجربة صعبة جدا، قدت الداخلية والفارق بينه وبين أسوان وغزل المحلة يكاد يصل لـ 10-13 نقطة".

وأضاف "وصلنا للمباراة الأخيرة ولدينا آمل في البقاء رغم الهزيمة الأخيرة ضد الإسماعيلي والتي كانت قاسية رغم الأداء".

وتابع "الأمل كان موجودا وعملت على الجانب النفسي خلال الأيام الأخيرة مع اللاعبين، خاصة أن مصيرنا ارتبط بضرورة الفوز على أسوان مع خسارة أو تعادل الغزل".

وأتم "أشكر لاعبي ومسؤولي حرس الحدود الذين لعبوا بشرف ضد غزل المحلة، شعرنا بالحزن عندما تعادلوا معنا واتضح لي أن تلك سمة الفريق وهي اللعب بشرف، وهذه هي كرة القدم".

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وينتزع الداخلية المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة، ويهبط أسوان في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة، رفقة غزل المحلة وحرس الحدود.

حرس الحدود حُسم هبوطه مبكرا في المركز الأخير برصيد 25 نقطة، وتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي لن تغير شيئا.

وتلاه المحلة اليوم بهذه الخسارة المفاجئة أمامه، في المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة، بفارق الأهداف عن أسوان.

خسارة أسوان ألقت به إلى المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة، ليكون آخر الهابطين رسميا.

وينضم الثلاثي زد وبلدية المحلة والجونة إلى الدوري الممتاز بدلا من الثلاثي الهابط.