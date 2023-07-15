كرة يد - كريم هنداوي ينضم لـ الصفا السعودي

أعلن نادي الصفا السعودي ضم كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد حتى 2025.

وكشف FilGoal.com من قبل أن هنداوي فسخ عقده مع الزمالك تمهيدا لخوض تجربة احترافية.

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق تم بالتراضي، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي لنادي الزمالك.

🤾🏼‍♂️ اللي يشوت يشوت …… عندنا الاخطبوط 🧡🖤 pic.twitter.com/6iZd9lgLnn — نادي الصفا السعودي (@alsafaclub) July 14, 2023

وأنهى الصفا الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز السادس برصيد 25 نقطة.

ويتأهل أول 4 أندية إلى بطولة كأس النخبة، بينما يهبط آخر فريقين (الـ 11 والـ 12) إلى دوري الدرجة الأولى.

وحقق الزمالك بطولة كأس الكؤوس الإفريقية في الموسم الماضي بالفوز على الأهلي في المباراة النهائية.

فيما حل الزمالك ثانيا في الدوري، واحتل المركز الثالث في كأس مصر، وخسر نهائي كأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي.