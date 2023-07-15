كرة يد - كريم هنداوي ينضم لـ الصفا السعودي

السبت، 15 يوليه 2023 - 00:07

كتب : محمد سمير

كريم هنداوي "كاتونجا"

أعلن نادي الصفا السعودي ضم كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد حتى 2025.

وكشف FilGoal.com من قبل أن هنداوي فسخ عقده مع الزمالك تمهيدا لخوض تجربة احترافية.

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق تم بالتراضي، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي لنادي الزمالك.

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وأنهى الصفا الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز السادس برصيد 25 نقطة.

ويتأهل أول 4 أندية إلى بطولة كأس النخبة، بينما يهبط آخر فريقين (الـ 11 والـ 12) إلى دوري الدرجة الأولى.

وحقق الزمالك بطولة كأس الكؤوس الإفريقية في الموسم الماضي بالفوز على الأهلي في المباراة النهائية.

فيما حل الزمالك ثانيا في الدوري، واحتل المركز الثالث في كأس مصر، وخسر نهائي كأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

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