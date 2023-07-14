خبر في الجول - عرضان من الدوري المصري على طاولة نجويم

كشف مصدر مقرب من جوزيف جوناثان نجويم لاعب فيوتشر عن حقيقة العروض التي وصلته مؤخرا من داخل الدوري المصري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "اللاعب تلقى عرضين داخل الدوري المصري في الوقت الحالي".

وأضاف "العرضان جاءا من فاركو وزد الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز".

ويمتد عقد نجويم مع فيوتشر حتى صيف 2024.

وظهر الظهير الأيسر في الدوري المصري لأول مرة في صيف 2018، حين انضم إلى الجونة قاما من بروجريسو الأنجولي.

وفي صيف 2021 انتقل اللاعب الكاميروني إلى صفوف فيوتشر.

ولعب نجويم 42 مباراة بقميص فيوتشر هذا الموسم، بواقع 30 في الدوري المصري الممتاز و12 في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل الكاميروني 3 أهداف وصنع 7 في جميع المسابقات، منهم هدفين و5 تمريرات حاسمة في الدوري.

يذكر أن نجويم -31 عاما- توج مع منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2017 في الجابون.