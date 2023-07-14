هدف بامبو الـ 50 يقود البنك الأهلي للفوز على فيوتشر

الجمعة، 14 يوليه 2023 - 23:08

كتب : FilGoal

كريم بامبو - البنك الأهلي

خطف البنك الأهلي انتصارا متأخرا على فيوتشر في الجولة الأخيرة من الدوري بفوز بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

سجل هدف اللقاء الوحيد: كريم بامبو.

هدف بامبو هو الـ 50 له في الدوري بقمصان الأهلي والزمالك والإسماعيلي والبنك الأهلي خلال 185 مباراة.

أخبار متعلقة:
التشكيل - فرصة المركز الثالث.. فيوتشر يحشد هجومه لمواجهة البنك الأهلي بينهم كريم وليد.. مصدر من فيوتشر لـ في الجول: انتهاء إعارة ثلاثي الأهلي عبد الهادي: زيزو الأعلى تسويقيا في مصر.. وهذا سبب خروجه أمام فيوتشر ديجافو.. ريمونتادا جديدة لـ الزمالك ويكرس عقدته لـ فيوتشر

الفوز رفع رصيد البنك عند 39 نقطة ارتقى بها للمركز العاشر.

فيما أنهى فيوتشر الموسم دون فوز في آخر 4 مباريات (3 هزائم وتعادل) ليظل رابعا برصيد 58 نقطة، وهو أعلى مما حققه الفريق الموسم الماضي عندما حل خامسا برصيد 56 نقطة.

التشكيل

قاد الثلاثي كريم بامبو - محمود قاعود - أحمد ياسر هجوم البنك الأهلي.

فيما بدأ أحمد عاطف وعمر السعيد في هجوم فيوتشر.

وصف المباراة

الدقائق الأولى من عمر اللقاء بدأت هادئة.

في الدقيقة 18 مرت رأسية محمد رضا أعلى العارضة بعد عرضية أحمد عاطف.

ومرت تسديدة باباتوندي بيلو في الدقيقة 24 بعيدة عن القائم الأيسر.

وسجل أحمد ياسر هدفا للبنك الأهلي ألغي بداعي التسلل.

الشوط الثاني ظل هادئا حتى الدقيقة 80.

مرتدة سريعة وعرضية أرضية من إسحاق يعقوب أودعها كريم بامبو في الشباك بسهولة.

رد فيوتشر جاء قويا بحثا عن إنهاء الموسم بتعادل على أقل تقدير.

في الدقيقة 88 أنقذ محمود قاعود مرماه من هدف من على خط المرمى بعد تسديد محمد عبد السلام وحولها لركنية.

الركنية نُفذت وسدد محمد عبد السلام من داخل المنطقة في الدقيقة 89 ارتطمت بالعارضة لمحمد أبو جبل.

في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع ردت العارضة تصويبة صاروخية من غنام محمد، لتنتهي المباراة بفوز البنك واستمراره في الدوري.

كريم بامبو البنك الأهلي في الدوري الدوري المصري فيوتشر
نرشح لكم
اكتمل العدد بهبوط أسوان والمحلة.. تعرف على فرق دوري المحترفين لموسم 2023-2024 خبر في الجول - عرضان من الدوري المصري على طاولة نجويم خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق مع كولر على التجديد الجنوب لن ينسى هذا القائم.. أسوان إلى الدرجة الثانية برباعية الداخلية نقطة على الرقم القياسي.. بيراميدز ينتصر على طلائع الجيش برباعية أخذه في طريقه.. غزل المحلة إلى الدرجة الثانية برصاصة قاتلة من حرس الحدود رومانو: الهلال يتوصل لاتفاق شفهي مع ميتروفيتش.. ويستعد لعرض جديد انتهت صراع البقاء - أسوان (2)-(4) الداخلية.. الحرس (2)-(1) المحلة.. هبوط الغزل وأسوان
أخر الأخبار
اكتمل العدد بهبوط أسوان والمحلة.. تعرف على فرق دوري المحترفين لموسم 2023-2024 16 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - عرضان من الدوري المصري على طاولة نجويم 37 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق مع كولر على التجديد 47 دقيقة | الدوري المصري
هدف بامبو الـ 50 يقود البنك الأهلي للفوز على فيوتشر 53 دقيقة | الدوري المصري
الجنوب لن ينسى هذا القائم.. أسوان إلى الدرجة الثانية برباعية الداخلية ساعة | الدوري المصري
نقطة على الرقم القياسي.. بيراميدز ينتصر على طلائع الجيش برباعية ساعة | الدوري المصري
أخذه في طريقه.. غزل المحلة إلى الدرجة الثانية برصاصة قاتلة من حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
منافس الزمالك - سكاي: الشباب السعودي مهتم بضم كوادرادو وسبينازولا ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 3 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 4 الوكرة يضم مصريا جديدا بعد حمدي فتحي