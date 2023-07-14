هدف بامبو الـ 50 يقود البنك الأهلي للفوز على فيوتشر

خطف البنك الأهلي انتصارا متأخرا على فيوتشر في الجولة الأخيرة من الدوري بفوز بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

سجل هدف اللقاء الوحيد: كريم بامبو.

هدف بامبو هو الـ 50 له في الدوري بقمصان الأهلي والزمالك والإسماعيلي والبنك الأهلي خلال 185 مباراة.

الفوز رفع رصيد البنك عند 39 نقطة ارتقى بها للمركز العاشر.

فيما أنهى فيوتشر الموسم دون فوز في آخر 4 مباريات (3 هزائم وتعادل) ليظل رابعا برصيد 58 نقطة، وهو أعلى مما حققه الفريق الموسم الماضي عندما حل خامسا برصيد 56 نقطة.

بعد عرضية متقشرة 👌💥 كريم بامبو يفتتح التسجيل لنادي البنك الأهلي في مرمى فيوتشر #ONTime_Sports pic.twitter.com/MghCL9vAnN — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 14, 2023

التشكيل

قاد الثلاثي كريم بامبو - محمود قاعود - أحمد ياسر هجوم البنك الأهلي.

فيما بدأ أحمد عاطف وعمر السعيد في هجوم فيوتشر.

وصف المباراة

الدقائق الأولى من عمر اللقاء بدأت هادئة.

في الدقيقة 18 مرت رأسية محمد رضا أعلى العارضة بعد عرضية أحمد عاطف.

ومرت تسديدة باباتوندي بيلو في الدقيقة 24 بعيدة عن القائم الأيسر.

وسجل أحمد ياسر هدفا للبنك الأهلي ألغي بداعي التسلل.

الشوط الثاني ظل هادئا حتى الدقيقة 80.

مرتدة سريعة وعرضية أرضية من إسحاق يعقوب أودعها كريم بامبو في الشباك بسهولة.

رد فيوتشر جاء قويا بحثا عن إنهاء الموسم بتعادل على أقل تقدير.

في الدقيقة 88 أنقذ محمود قاعود مرماه من هدف من على خط المرمى بعد تسديد محمد عبد السلام وحولها لركنية.

الركنية نُفذت وسدد محمد عبد السلام من داخل المنطقة في الدقيقة 89 ارتطمت بالعارضة لمحمد أبو جبل.

في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع ردت العارضة تصويبة صاروخية من غنام محمد، لتنتهي المباراة بفوز البنك واستمراره في الدوري.