نقطة على الرقم القياسي.. بيراميدز ينتصر على طلائع الجيش برباعية

حقق بيراميدز فوزا بنتيجة 4-2 على طلائع الجيش في الجولة 34 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الدفاع الجوي.

سجل أهداف بيراميدز: عبد الله مجدي ومحمود صابر وكريم حافظ ومحمد فتح الله (عكسي)، فيما سجل للجيش: عربي بدر وأحمد أيمن منصور.

واختتم طلائع الجيش الموسم برصيد 36 نقطة في المركز الرابع عشر.

فيما وصل بيراميدز للنقطة 70 في الدوري وبات على بُعد نقطة من معادلة رقمه القياسي من عدد النقاط في المسابقة.

وتتبقى لبيراميدز مباراة مؤجلة سيخوضها ضد الأهلي يوم 23 يوليو الجاري.

التشكيل

وشهد تشكيل بيراميدز عودة الثنائي إبراهيم عادل ومحمود صابر للمشاركة بعد العودة من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما مع المنتخب الأولمبي.

فيما بدأ بول جوليوس في هجوم طلائع الجيش، وظهر حسن مجدي في مركز الظهير الأيمن.

وصف المباراة

بدأ بيراميدز اللقاء بحثا عن هدف أول.

في الدقيقة 13 أرسل أحمد سمير عرضية من ركنية أودعها عربي بدر برأسية في الشباك.

بعد 5 دقائق تصدى تألق يوسف نادر حارس بيراميدز وأبعد رأسية العربي بدر.

في الدقيقة 25 رد عبد الله مجدي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك عمر رضوان مسجلا التعادل.

وفي الدقيق 34 أضاف كريم حافظ برأسية الهدف الثاني لبيراميدز مستفيدا من كرة مرتدة من يد الحارس.

وكاد خالد سطوحي أن يسجل التعادل في الدقيقة 39 لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 45 وبهدف من خطأ فادح سجل محمد فتح الله هدف بيراميدز الثالث بطريقة عكسية.

المدافع مرر الكرة إلى حارسه لكنها سكنت الشباك.

في الشوط الثاني دفع عبد الحميد بسيوني بـ أحمد أيمن منصور وإسلام محارب وكريم طارق.

وفي الدقيقة 57 أضاف محمود صابر الهدف الرابع بعد سلسلة من التمريرات، وصلت لمنطقة جزاء الطلائع فمهد فاخري لاكاي الكرة لمحمود صابر الذي سدد كرة قوية في الشباك.

وقلص أحمد أيمن منصور النتيجة برأسية بعد عرضية أحمد سمير في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 72 تحصل عبد الله مجدي على بطاقة صفراء ثانية بسبب لمسة يد متعمدة وخرج من أرض الملعب مطرودا.

الدقائق الأخيرة مرت بدون أي جديد لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز.