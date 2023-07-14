أخذه في طريقه.. غزل المحلة إلى الدرجة الثانية برصاصة قاتلة من حرس الحدود

الجمعة، 14 يوليه 2023 - 22:38

كتب : FilGoal

حرس الحدود × غزل المحلة

بعد 3 مواسم على التوالي، انتهت مغامرة غزل المحلة في الدوري الممتاز، ليعود إلى الدرجة الثانية مرة أخرى بخسارة صادمة على يد حرس الحدود بهدفين مقابل هدف وحيد.

وعاد المحلة إلى الأضواء في 2020-2021، بعد طول انقطاع عقب هبوطه السابق في 2015-2016، وأنهى الدوري الممتاز في المركزين الرابع عشر والخامس عشر على التوالي، ولكن هذه المرة تراجعه إلى المركز السادس عشر قاده إلى الدرجة الأقل.

وهذا هو الهبوط السابع في تاريخ غزل المحلة إلى الدرجة الثانية، والرابع في الألفية الثالثة.

أخبار متعلقة:
منافس الزمالك - سكاي: الشباب السعودي مهتم بضم كوادرادو وسبينازولا الجزيرة يعلن رحيل بنشرقي.. وتقارير تكشف منافس الزمالك على ضمه سيد عبد الحفيظ في كفر الدوار لتقديم واجب العزاء لـ مروان عطية مصدر مقرب من إبراهيم عادل لـ في الجول: فينورد وبنفيكا مهتمان بضمه

وهبط حرس الحدود رسميا قبل عدة جولات، ورفع رصيده بهذا الفوز إلى 25 نقطة في المركز الأخير.

بينما تجمد رصيد المحلة عند 33 نقطة في المركز السابع عشر.

ضربة مبكرة ولكن

تقدم حرس الحدود المبكر صعب أوضاع غزل المحلة في الدقيقة التاسعة، برأسية من محمود بن والي أتى منها هدف التقدم.

ولكن سريعا في الدقيقة 13 احتسب الكم محمود عاشور ركلة جزاء للمحلة، بعد عرقلة بن والي لأحمد الشيخ.

وبالفعل حول الشيخ ركلة الجزاء إلى هدف في الشباك بالدقيقة 14.

الصدمة

استمرت حالة التعادل على مر الشوط الثاني وسط محاولات متكررة من الغزل.

ولكن في الدقيقة 91 انطلق محمد ممدوح وسجل هدفا قاتلا بتسديدة قوية في الزاوية الضيقة على يمين الحارس، أخمدت آمال المحلة.

من هذه اللحظة لم يعد زعيم الفلاحين بحاجة لمتابعة المباراة الأخرى، فخسارة أسوان تعني هبوطه مع المحلة وبقاء الداخلية، وتعادل أسوان أو فوزه يعني هبوط الداخلية مع المحلة وبقاء أسوان.

حرس الحدود حُسم هبوطه مبكرا في المركز الأخير برصيد 25 نقطة.

تلاه المحلة اليوم بهذه الخسارة المفاجئة، في المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة، بفارق الأهداف عن أسوان.

أسوان بدوره تلقى هدفا صاعقا من الداخلية بعد إهداره لسيل من الفرص في الشوط الثاني، ليخسر بنتيجة 4-2، ويهبط في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة.

وينضم الثلاثي زد وبلدية المحلة والجونة إلى الدوري الممتاز بدلا من الثلاثي الهابط.

غزل المحلة حرس الحدود هبوط المحلة الدوري المصري صراع البقاء
نرشح لكم
هدف بامبو الـ 50 يقود البنك الأهلي للفوز على فيوتشر الجنوب لن ينسى هذا القائم.. أسوان إلى الدرجة الثانية برباعية الداخلية نقطة على الرقم القياسي.. بيراميدز ينتصر على طلائع الجيش برباعية رومانو: الهلال يتوصل لاتفاق شفهي مع ميتروفيتش.. ويستعد لعرض جديد انتهت صراع البقاء - أسوان (2)-(4) الداخلية.. الحرس (2)-(1) المحلة.. هبوط الغزل وأسوان التشكيل - فرصة المركز الثالث.. فيوتشر يحشد هجومه لمواجهة البنك الأهلي التشكيل - عيد يدفع بثلاثي هجومي لـ غزل المحلة ضد حرس الحدود تشكيل بيراميدز - عودة ثنائي الأولمبي أمام طلائع الجيش
أخر الأخبار
هدف بامبو الـ 50 يقود البنك الأهلي للفوز على فيوتشر 56 ثاتيه | الدوري المصري
الجنوب لن ينسى هذا القائم.. أسوان إلى الدرجة الثانية برباعية الداخلية 14 دقيقة | الدوري المصري
نقطة على الرقم القياسي.. بيراميدز ينتصر على طلائع الجيش برباعية 14 دقيقة | الدوري المصري
أخذه في طريقه.. غزل المحلة إلى الدرجة الثانية برصاصة قاتلة من حرس الحدود 30 دقيقة | الدوري المصري
منافس الزمالك - سكاي: الشباب السعودي مهتم بضم كوادرادو وسبينازولا 50 دقيقة | السعودية
تأجيل مباراة لوتون تاون وبيرنلي في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
الجزيرة يعلن رحيل بنشرقي.. وتقارير تكشف منافس الزمالك على ضمه ساعة | ميركاتو
بسبب كأس العالم للأندية.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 3 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 4 الوكرة يضم مصريا جديدا بعد حمدي فتحي