أخذه في طريقه.. غزل المحلة إلى الدرجة الثانية برصاصة قاتلة من حرس الحدود

بعد 3 مواسم على التوالي، انتهت مغامرة غزل المحلة في الدوري الممتاز، ليعود إلى الدرجة الثانية مرة أخرى بخسارة صادمة على يد حرس الحدود بهدفين مقابل هدف وحيد.

وعاد المحلة إلى الأضواء في 2020-2021، بعد طول انقطاع عقب هبوطه السابق في 2015-2016، وأنهى الدوري الممتاز في المركزين الرابع عشر والخامس عشر على التوالي، ولكن هذه المرة تراجعه إلى المركز السادس عشر قاده إلى الدرجة الأقل.

وهذا هو الهبوط السابع في تاريخ غزل المحلة إلى الدرجة الثانية، والرابع في الألفية الثالثة.

وهبط حرس الحدود رسميا قبل عدة جولات، ورفع رصيده بهذا الفوز إلى 25 نقطة في المركز الأخير.

بينما تجمد رصيد المحلة عند 33 نقطة في المركز السابع عشر.

ضربة مبكرة ولكن

تقدم حرس الحدود المبكر صعب أوضاع غزل المحلة في الدقيقة التاسعة، برأسية من محمود بن والي أتى منها هدف التقدم.

ولكن سريعا في الدقيقة 13 احتسب الكم محمود عاشور ركلة جزاء للمحلة، بعد عرقلة بن والي لأحمد الشيخ.

وبالفعل حول الشيخ ركلة الجزاء إلى هدف في الشباك بالدقيقة 14.

الصدمة

استمرت حالة التعادل على مر الشوط الثاني وسط محاولات متكررة من الغزل.

ولكن في الدقيقة 91 انطلق محمد ممدوح وسجل هدفا قاتلا بتسديدة قوية في الزاوية الضيقة على يمين الحارس، أخمدت آمال المحلة.

من هذه اللحظة لم يعد زعيم الفلاحين بحاجة لمتابعة المباراة الأخرى، فخسارة أسوان تعني هبوطه مع المحلة وبقاء الداخلية، وتعادل أسوان أو فوزه يعني هبوط الداخلية مع المحلة وبقاء أسوان.

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حرس الحدود حُسم هبوطه مبكرا في المركز الأخير برصيد 25 نقطة.

تلاه المحلة اليوم بهذه الخسارة المفاجئة، في المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة، بفارق الأهداف عن أسوان.

أسوان بدوره تلقى هدفا صاعقا من الداخلية بعد إهداره لسيل من الفرص في الشوط الثاني، ليخسر بنتيجة 4-2، ويهبط في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة.

وينضم الثلاثي زد وبلدية المحلة والجونة إلى الدوري الممتاز بدلا من الثلاثي الهابط.