منافس الزمالك - سكاي: الشباب السعودي مهتم بضم كوادرادو وسبينازولا

أبدى نادي الشباب السعودي اهتماما بالثنائي خوان كوادرادو وليوناردو سبينازولا لتدعيم خط دفاعه.

ليوناردو سبينازولا النادي : روما خوان كوادرادو النادي : لاعب حر الشباب

ويستعد الشباب لمنافسات البطولة العربية حيث يتواجد في مجموعة الزمالك والنصر السعودي والاتحاد المنستيري التونسي.

ومن ثم سيكون أمام الفريق المُلقب بـ الليوث موسم قوي من الدوري السعودي.

وأصبح الظهير الكولومبي لاعبا حرا بعد نهاية مسيرته مع يوفنتوس.

فيما لا يزال الظهير الإيطالي يرتدي قميص روما.

وبحسب التقرير فأن الكولومبي تلقى عرضا من الشباب السعودي لمدة موسمين.

وسيتقاضى راتبا قدره 8 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وأشار التقرير إلى أن الشباب يسعى لضم ليوناردو سبينازولا ظهير أيسر روما، لكن دون توضيح لتفاصيل العرض.

وانضم كوادرادو إلى يوفنتوس قادما من تشيلسي معارا في 2015 وبعدها تم تجديدها لموسم.

وفي 2017 انتقل اللاعب الكولومبي نهائيا إلى يوفنتوس.

اللاعب صاحب الـ35 عاما خاض مع يوفنتوس 314 مباراة سجل خلالهم 26 هدفا وصنع 65 آخرين.

وتوج كوادرادو مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي خمس مرات وأربع مرات لكأس إيطاليا ومرتين لكأس السوبر الإيطالي.

في المقابل سبينازولا البالغ 30 عاما انضم لروما في صيف 2019 ومنذ الحين خاض بقميص الذئاب 115 مباراة.

لاعب يوفنتوس وأتالانتا السابق توج مع منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020.