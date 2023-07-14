الجزيرة يعلن رحيل بنشرقي.. وتقارير تكشف منافس الزمالك على ضمه

أعلن الجزيرة الإماراتي رسميا عن رحيل جناحه المغربي أشرف بنشرقي بنهاية عقده مع الفريق.

وكتب حساب الجزيرة عبر تويتر: "شكراً بن شرقي على كل ما قدمته لفخر أبو ظبي. وتمنياتنا لك بالتوفيق فيما هو قادم".

وأشارت قنوات الكاس القطرية إلى منافسة بين الزمالك ناديه السابق والوحدة السعودي على ضم اللاعب الذي بات حرا الآن.

ولعب بنشرقي لـ 3 سنوات بقميص نادي الزمالك، حيث انضم إليه في صيف 2019 قادما من الهلال السعودي.

وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الأبيض سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.

كما توج بـ 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.

ثم رحل بنشرقي عن القلعة البيضاء في صيف 2022 بنهاية عقده، متجها إلى الجزيرة.