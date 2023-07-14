الجزيرة يعلن رحيل بنشرقي.. وتقارير تكشف منافس الزمالك على ضمه
الجمعة، 14 يوليه 2023 - 21:10
كتب : FilGoal
أعلن الجزيرة الإماراتي رسميا عن رحيل جناحه المغربي أشرف بنشرقي بنهاية عقده مع الفريق.
أشرف بنشرقي
النادي : لاعب حر
وكتب حساب الجزيرة عبر تويتر: "شكراً بن شرقي على كل ما قدمته لفخر أبو ظبي. وتمنياتنا لك بالتوفيق فيما هو قادم".
وأشارت قنوات الكاس القطرية إلى منافسة بين الزمالك ناديه السابق والوحدة السعودي على ضم اللاعب الذي بات حرا الآن.
ولعب بنشرقي لـ 3 سنوات بقميص نادي الزمالك، حيث انضم إليه في صيف 2019 قادما من الهلال السعودي.
وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الأبيض سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.
كما توج بـ 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.
ثم رحل بنشرقي عن القلعة البيضاء في صيف 2022 بنهاية عقده، متجها إلى الجزيرة.
نرشح لكم
روما يضم مدافع دنماركي الملك أرتورو ينضم للإعصار.. باراناينسي يضم فيدال حتى نهاية 2023 الجهة اليسرى في أمان.. فيورنتينا يضم باريزي ويجدد تعاقد كريستيانو الأغلى في تاريخ النادي.. لايبزج يضم لويس أوبيندا أحب فان بيرسي وهنري.. أرسنال يضم يورين تيمبر الريان القطري يتعاقد مع رودريجو مورينو مصدر مقرب من إبراهيم عادل لـ في الجول: فينورد وبنفيكا مهتمان بضمه تقرير: نيمار يعود لحسابات تشيلسي
أخر الأخبار
روما يضم مدافع دنماركي 41 دقيقة | الكرة الأوروبية