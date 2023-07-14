روما يضم مدافع دنماركي

أعلن نادي روما الإيطالي ضم الدنماركي راسموس كريستنسين مدافع ليدز يونايتد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وأصبح المدافع الدنماركي البالغ 26 عاما رابع انتدابات كتيبة جوزيه مورينيو بعد حسام عوار وإيفان نديكا ودييجو لورينتي.

وانضم راسموس الموسم الماضي لصفوف ليدز من سالزبورج النمساوي بتعاقد يمتد لـ 5 مواسم.

وخاض الظهير الدنماركي 30 مباراة الموسم الماضي سجل خلالها 3 أهداف لكن هبط ليدز إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Rasmus Kristensen 🐺🇩🇰 The club is delighted to confirm the signing of the versatile Danish defender! Meanwhile, the global search for missing children continues. 🙏 #ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/BlzTG44fS2 — AS Roma English (@ASRomaEN) July 14, 2023

ويمتلك راسموس 15 مباراة دولية بقميص منتخب الدنمارك.

وقال المدافع عبر موقع النادي الرسمي: "أنا فخور لأكون جزءا من هذا النادي، لم أفكر كثيرا لقبول العرض، فريق أتابعه باهتمام كبير في السنوات الأخيرة".

وأصبح ثاني لاعب ينضم من ليدز لروما الصيف الجاري بعد دييجو لورينتي.

وبات الدنماركي آخر لاعب يرحل عن صفوف الفريق بعد الإسباني رودريجو مورينو الذي انتقل لصفوف الريان.

وسبق أن رحل عن الفريق كل من برندين أرانسون وروبن كوش لصفوف يونيون برلين وإينتراخت فرانكفورت على الترتيب.

وخسر روما نهائي الدوري الأوروبي الموسم المنقضي بركلات الترجيح لصالح إشبيلية الإسباني.

وينافس الذئاب الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز السادس في جدول الترتيب.