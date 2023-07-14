التشكيل - فرصة المركز الثالث.. فيوتشر يحشد هجومه لمواجهة البنك الأهلي

أعلن نيكوديموس بابافاسيليو مدرب البنك الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر الدوري المصري.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد بسيوني - سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - إسحاق يعقوبو

خط الوسط: حمدي علاء - محمد فتحي - محمود سيد

خط الهجوم: كريم بامبو - محمود قاعود - أحمد ياسر

فيما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد طارق

خط الدفاع: باسم علي - محمد عبد السلام - محمود شعبان

خط الوسط: عمر كمال - غنام محمد - علي زعزع - أحمد رفعت

خط الهجوم: باباتوندي بيلو - أحمد عاطف - عمر السعيد

ويحتل البنك الأهلي المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة، وضمن البقاء في الدوري المصري بكل الحسابات الممكنة، بينما قد تؤثر خسارته على سير صراع الهبوط، إن فاز الثنائي أسوان والمحلة وتساوى الجميع عن 36 نقطة، إذ يعني ذلك هبوط أسوان وبقاء المحلة.

هذا على عكس ما سيحدث إن تساوى المحلة وأسوان فقط معا، حيث سينجو أسوان بفارق الأهداف الإجمالي.

أما فيوتشر فقد ضمن المركز الرابع على الأقل في الدوري المصري، حيث يحتله برصيد 58 نقطة وسيشارك في الكونفدرالية للموسم الثاني على التوالي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة، ويلعب المباراة الأخيرة ضد فاركو يوم الأحد 16 يوليو.

إذا فاز فيوتشر يتقدم للمركز الثالث مؤقتا برصيد 61 نقطة، ويحتاج لخسارة الزمالك أو تعادله في المباراة الأخيرة.

أما إذا تعادل تنتهي آماله رسميا، لتفوق الزمالك عليه في المواجهات المباشرة (فاز 2-1 و3-2).