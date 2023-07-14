تشكيل بيراميدز - عودة ثنائي الأولمبي أمام طلائع الجيش

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على بيراميدز في الثامنة والنصف من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي.

وشهد التشكيل عودة الثنائي إبراهيم عادل ومحمود صابر للمشاركة بعد العودة من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما مع المنتخب الأولمبي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: أحمد توفيق - عبد الله مجدي - محمد صادق - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي

البدلاء: عبد الرحمن أيمن - أحمد سامي - محمد سامي - يوسف شعبان - أوجو صامويل - محمود جمال - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود أوكا

فيما جاء تشكيل الطلائع كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: حسن مجدي - محمد فتح الله - خالد سطوحي - محمود وحيد

خط الوسط: عربي بدر - أحمد عبد الرحمن

أمامهما: كريم حلاوة - علي حمدي - أحمد سمير

خط الهجوم: بول جوليوس

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 67 نقطة، وضمن مقعده في دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

ويحتاج بيراميدز للفوز في آخر مباراتين له، ليتجاوز عدده القياسي من النقاط في تاريخ الدوري المصري، وهو 71 نقطة في الموسم الماضي 2021-2022.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة، وضمن البقاء في الدوري المصري بكل الحسابات الممكنة، بينما قد تؤثر خسارته على سير صراع الهبوط، إن فاز الثنائي أسوان والمحلة وتساوى الجميع عن 36 نقطة، إذ يعني ذلك هبوط أسوان وبقاء المحلة.

هذا على عكس ما سيحدث إن تساوى المحلة وأسوان فقط معا، حيث سينجو أسوان بفارق الأهداف الإجمالي.