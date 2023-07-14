التشكيل - في مباراة الهروب الكبير.. أسوان والداخلية يدفعان بعناصر هجومية متعددة

الجمعة، 14 يوليه 2023 - 19:30

كتب : FilGoal

أسوان

في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين يعتمد الداخلية على ثلاثي في الهجوم وأسوان على ثنائي في ختام الموسم من الدوري المصري.

ويلتقي أسوان مع الداخلية على استاد أسوان في الجولة 34 من الدوري ويتنافس كلا الفريقين على الهروب من القاع.

ويأمل علاء عبد العال مدرب الداخلية وأيمن الرمادي مدرب أسوان في تحقيق نتيجة إيجابية تكون سببا في الاستمرار الموسم المقبل وسط الكبار.

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تعرف على كل سيناريوهات الهبوط المحتملة في الجولة الأخيرة. (طالع التفاصيل)

وجاء تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – محمد عطوة - محمد مصطفى

الوسط: أحمد خالد - عماد فتحي – رافائيل أياجوا – بلال السيد

الهجوم: ديلسون كاموني – محمد حمدي زكي

فيما جاء تشكيل الداخلية:

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: عبد العزيز سيد - محمد نجيب – أحمد عبد الرسول – كريم يحيى

الوسط: كليتشي شيميزين – آلان كيمابادي محمود طلعت

الهجوم: فانوم ألفريد - عبد الرحمن البانوبي – كريستوفر جوهان

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن مراكز الهبوط حيث يتساوى مع غزل المحلة.

ويليهما بفارق نقطة الداخلية الذي يحتل المركز السابع عشر.

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