الجهة اليسرى في أمان.. فيورنتينا يضم باريزي ويجدد تعاقد كريستيانو

أعلن نادي فيورنتينا ضم فابيانو باريزي قادما من إمبولي الإيطالي، وتجديد تعاقد القائد كريستيانو بيراجي.

وانضم باريزي في صفقة قدرها 10 ملايين يورو حتى صيف 2028.

ويشغل الظهير الأيسر البالغ 22 عاما أيضا مركز الوسط.

وخاض باريزي 58 مباراة في الدوري الإيطالي سجل هدفين وصنع 3.

وانضم باريزي من قبل لمنتخب إيطاليا الأول لكن دون أن يشارك وخاض 11 مباراة بقميص منتخب إيطاليا للشباب وسجل هدفا في بطولة يورو تحت 21 عاما الأخيرة.

وأصبح الإيطالي الشاب أول صفقات البنفسجي لتدعيم خطة فيتشينزو إيتاليانو المدير الفني للفريق.

وفي نفس الجلسة أعلن النادي تجديد تعاقد كريستيانو بيراجي قائد الفريق حتى صيف 2025 مع خيار التمديد لـ 2026.

ويشغل أيضا بيراجي مركز الظهير الأيسر وخاض 207 مباراة بقميص الفيولا سجل خلالها 11 هدفا وصنع 32 آخر.

وتواجد بيراجي في قائمة الفيولا الموسم المنقضي والتي شهدت خسارة الفريق لنهائي كأس إيطاليا ضد إنتر ونهائي دوري الأمم الأوروبية ضد وست هام.