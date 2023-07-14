الجهة اليسرى في أمان.. فيورنتينا يضم باريزي ويجدد تعاقد كريستيانو
الجمعة، 14 يوليه 2023 - 18:40
كتب : FilGoal
أعلن نادي فيورنتينا ضم فابيانو باريزي قادما من إمبولي الإيطالي، وتجديد تعاقد القائد كريستيانو بيراجي.
فابيانو باريسي
النادي : فيورنتينا
وانضم باريزي في صفقة قدرها 10 ملايين يورو حتى صيف 2028.
ويشغل الظهير الأيسر البالغ 22 عاما أيضا مركز الوسط.
وخاض باريزي 58 مباراة في الدوري الإيطالي سجل هدفين وصنع 3.
Benvenuto, Fabiano Parisi ⚜️ #ForzaViola #Fiorentina#ACFFiorentina pic.twitter.com/r6ff3Zew3n— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 14, 2023
وانضم باريزي من قبل لمنتخب إيطاليا الأول لكن دون أن يشارك وخاض 11 مباراة بقميص منتخب إيطاليا للشباب وسجل هدفا في بطولة يورو تحت 21 عاما الأخيرة.
وأصبح الإيطالي الشاب أول صفقات البنفسجي لتدعيم خطة فيتشينزو إيتاليانو المدير الفني للفريق.
وفي نفس الجلسة أعلن النادي تجديد تعاقد كريستيانو بيراجي قائد الفريق حتى صيف 2025 مع خيار التمديد لـ 2026.
Cristiano Biraghi rinnova il contratto 🖋️ #ForzaViola #Fiorentina#ACFFiorentina pic.twitter.com/QHDEM9yKOd— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 14, 2023
ويشغل أيضا بيراجي مركز الظهير الأيسر وخاض 207 مباراة بقميص الفيولا سجل خلالها 11 هدفا وصنع 32 آخر.
وتواجد بيراجي في قائمة الفيولا الموسم المنقضي والتي شهدت خسارة الفريق لنهائي كأس إيطاليا ضد إنتر ونهائي دوري الأمم الأوروبية ضد وست هام.