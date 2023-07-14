الأغلى في تاريخ النادي.. لايبزج يضم لويس أوبيندا

الجمعة، 14 يوليه 2023 - 18:23

كتب : FilGoal

لويس أوبيندا

أعلن نادي لايبزج الألماني ضم البلجيكي لويس أوبيندا قادما من لانس الفرنسي في صفقة ممتدة حتى صيف 2028.

وبحسب تفارير فأن أوبيندا انضم مقابل 45 مليون يورو بحسب التقارير ما يجعله أغلى لاعب في تاريخ النادي.

وتفوق البلجيكي صاحب الأصول المغربية على صفقة دومينيك سوبوسلاي الذي انضم من سالزبورج النمساوي للايبزج مقابل 36 مليون يورو في صيف 2021، والذي رحل الصيف الجاري صوب ليفربول مقابل 70 مليون يورو.

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وسيرتدي أوبيندا البالغ 23 عاما القميص رقم 17 مع لابيزج.

وأشار ماكس إيربيل مسؤول الرياضة في النادي عبر الموقع الرسمي: "قيمة الانتقال لم تتخط الحدود التي نضعها لأنفسنا وهناك حوافز مرتبطة بالأداء، وهو ما سيجعل اللاعب والنادي قادرين على الاحتفال بالنجاحات في الملعب التي تتوافق مع أمنياتنا وطموحنا".

وقال أوبيندا عبر موقع النادي الرسمي: "سعيد للغاية للانضمام للايبزج، وهو فريق ضمن أندية القمة في الدوري الألماني وينافس بشكل دائم في دوري أبطال أوروبا وحقق لقبي الكأس مرتين متتاليتين، متحمس وأريد أن أخطو الخطوات المقبلة".

وبدأ أوبيندا مسيرته مع ستاندر لييج وكلوب بروج في بلجيكا وارتدى قميص الفريق الأول لـ بروج في 2018 وحقق لقب الدوري البلجيكي وشارك في دوري أبطال أوروبا.

وانتقل لـ فيتيس أرنهايم في 2020 سجل 28 هدفا خلال موسمين في الدوري الهولندي ما جعله ينضم لصفوف لانس الفرنسي الصيف الماضي.

وبقميص لانس سجل 21 هدفا في الدوري الفرنسي ما جعل فريقه يحتل وصافة الترتيب خلف باريس سان جيرمان ويتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة من 21 عاما.

وشارك أوبيندا في كأس العالم 2022 وارتدى قميص بلجيكا في 9 مباريات سجل خلالها هدفا وحيدا.

ويشارك لايبزج الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني خلف بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.

لويس أوبيندا لايبزج لانس الدوري الألماني
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