سيد عبد الحفيظ في كفر الدوار لتقديم واجب العزاء لـ مروان عطية
الجمعة، 14 يوليه 2023 - 17:47
كتب : أحمد الخولي
أوفد النادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لحضور عزاء والد مروان عطية لاعب الفريق.
مروان عطية
النادي : الأهلي
وتوفي والد مروان عطية أمس صباح الخميس وغاب اللاعب عن قائمة الفريق في مباراة القمة من أجل حضور صلاة الجنازة وقبول واجب العزاء.
وسافر عبد الحفيظ صباح اليوم إلى مدينة كفر الدوار لتقديم واجب العزاء لمروان عطية.
وغادر مروان أمس الخميس من معسكر الأهلي لمباراة القمة من أجل المشاركة في صلا الجنازة ثم قبول واجب العزاء.
وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 4-1 في لقاء مؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري.
وانضم مروان لصفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من الاتحاد السكندري.
خاض مروان البالغ 24 عاما 30 مباراة في جميع المسابقات وتوج مع الأهلي بـ 4 ألقاب.
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