أحب فان بيرسي وهنري.. أرسنال يضم يورين تيمبر

الجمعة، 14 يوليه 2023 - 17:19

كتب : FilGoal

يورين تيمبر - أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي ضم الهولندي يورين تيمبر قادما من أياكس بعقد طويل الأمد.

وبحسب التقارير فانتقل الهولندي من أياكس لأرسنال مقابل 45 مليون يورو حتى صيف 2028.

وقال إيدو المدير الرياضي لأرسنال: "سعداء لضم يورين إلى أرسنال، هو لاعب نتابعه منذ فترة طويلة، لذلك كل الشكر للجميع في الفريق الذين ساهموا في ضمه".

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وتابع "يورين موهبة دولية شابة، يناسب نظرتنا لبناء فريق شاب، لا أطيق الانتظار لأن يبدأ وآمل أن يحقق نجاحا كبيرا في السنوات المقبلة".

من جانبه قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال: "يورين لاعب شاب وحقق الكثير، ويمتلك خبرات من المشاركات الدولية وحقق ألقابا مع أياكس، وننتظر أن يتواجد مع الفريق".

وسيرتدي يورين القميص رقم 12 مع الجنرز.

Jurrien Timber in his new Arsenal shirt

وكشف تيمبر سبب عشقه لأرسنال عبر موقع النادي قائلا: "دائما ما كنت مشجعا لأرسنال والسبب أشقائي، دائما شجعوا النادي وأحبوا طريقة لعبه، الفريق امتلك لاعبين كبار وطريقة اللعب والأسلوب فأحببت هذا الفريق".

وواصل "أحببت النادي منذ سن صغيرة، أحببت مشاهدة روبن فان بيرسي بالطبع وتيري هنري، كانا لاعبي المفضلين".

ويشغل تيمبر مركزي قلب الدفاع وكذلك الظهير الأيمن.

وأتم عن أسلوب لعبه قائلا: "اعتقد أنني محظوظ باللعب كلاعب وسط مدافع، وظهير أيمن وأحيانا في خط الوسط، اعتقد أن هذا شيء حيد وأريد الاستمرار على ذلك، وأستطيع رؤية الكثير من التشابه بين طريقة لعب أياكس وأرسنال".

المدافع البالغ 22 عاما كان عضوا أساسيا في فريق أياكس حيث شارك في 121 مباراة بجميع المسابقات وتوج خلالها بـ 3 ألقاب.

وانضم يورين لأكاديمية أياكس في 2014 رفقة توأمه كوينتين والذي يلعب لصفوف الغريم فينيورد.

ويمتلك يورين أيضا خبرة دولية حيث مثّل الطواحين الهولندية في يورو 2020 وكأس العالم 2022.

وأصبح تيمبر ثاني صفقات الجنرز في الصيف الجاري بعد انضمام كاي هافيرتز قادما من تشيلسي الإنجليزي.

أرسنال أياكس يورين تيمبر - أرسنال
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