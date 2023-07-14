الريان القطري يتعاقد مع رودريجو مورينو
الجمعة، 14 يوليه 2023 - 17:00
كتب : FilGoal
أتم نادي الريان القطري صفقة التعاقد مع رودريجو مورينو مهاجم منتخب إسبانيا وليدز يونايتد.
رودريجو مورينو
النادي : ليدز يونايتد
ورحل رودريجيز عن صفوف ليدز بعد هبوطه من الدوري الإنجليزي.
وأعلن الريان تعاقده مع رودريجيو مورينو دون الكشف عن تفاصيل العقد.
الريان كان قد قد ضم تياجو مينديز لاعب ليون الفرنسي كما يلعب بصفوفه سفيان بوفال نجم منتخب المغرب.
He’s here🦁😎#رودريغو_رياني #الريان pic.twitter.com/UyAowbC6x6— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) July 13, 2023
ليدز كان قد أنهى الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي في المركز الـ 18 مما أدى لهبوطه لدوري الدرجة الأولى.
ولعب رودريجو في صفوف ليدز منذ 2020 بعد الانتقال قادما من فالنسيا.
وشارك رودريجو مع ليدز الموسم الماضي في 35 مباراة وخلالهم سجل 15 هدفا وصنع هدفين.
الريان أنهى الموسم الماضي من الدوري القطري في المركز التاسع.
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