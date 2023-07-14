الريان القطري يتعاقد مع رودريجو مورينو

أتم نادي الريان القطري صفقة التعاقد مع رودريجو مورينو مهاجم منتخب إسبانيا وليدز يونايتد.

ورحل رودريجيز عن صفوف ليدز بعد هبوطه من الدوري الإنجليزي.

وأعلن الريان تعاقده مع رودريجيو مورينو دون الكشف عن تفاصيل العقد.

الريان كان قد قد ضم تياجو مينديز لاعب ليون الفرنسي كما يلعب بصفوفه سفيان بوفال نجم منتخب المغرب.

ليدز كان قد أنهى الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي في المركز الـ 18 مما أدى لهبوطه لدوري الدرجة الأولى.

ولعب رودريجو في صفوف ليدز منذ 2020 بعد الانتقال قادما من فالنسيا.

وشارك رودريجو مع ليدز الموسم الماضي في 35 مباراة وخلالهم سجل 15 هدفا وصنع هدفين.

الريان أنهى الموسم الماضي من الدوري القطري في المركز التاسع.