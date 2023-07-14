عضو مجلس إدارة الزمالك لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من الإدارة.. ورسالة
الجمعة، 14 يوليه 2023 - 16:07
كتب : رامي جمال
تقدم أحمد دعبس عضو مجلس إدارة الزمالك باستقالته من منصبه.
وقال دعبس لـFilGoal.com اليوم الجمعة: "قررت الاستقالة بسبب كثرة المشاكل في النادي مثل الحجز على الأرصدة والأمور أصبحت صعبة".
وأردف "أفضل الاعتذار عن عدم استكمالي المهمة وأشكر الجماهير وزملائي على الدعم والمساندة".
وأتم دعبس تصريحاته المقتضبة "فضلت العودة لصفوف جماهير النادي وستظل علاقتي بالنادي مستمرة بعيدا عن مجلس الإدارة".
وهُزم الزمالك مساء أمس الخميس بأربعة أهداف لهدف من غريمه التقليدي الأهلي في استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري.
وتجمد رصيد الزمالك عند 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بفارق نقطة عن ملاحقه فيوتشر.
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