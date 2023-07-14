السهرة_الرياضية – حياة أرنولد شوارزنيجر في 3 حلقات .. كيف نجى من العنف الأبوي وأصبح بطل كمال أجسام؟

كثير من الأسرار والكشوفات التي نعرفها عن طريق مسلسل Arnold الذي طرحته منصة نتفليكس في يونيو الماضي، ويروي تفاصيل حياة الممثل وبطل كمال الأجسام والسياسي أرنولد شوارزنيجر.

يتحدث أرنولد شوارزنيجر في المسلسل عن طفولته المليئة بالصدمات حيث تعرض للضرب على يد والده السكير، الذي أحيانًا كان يجعله يتسابق ضد شقيقه من أجل الحصول على الفطور، كما كشف أن عنف والده هو ما تسبب في إدمان شقيقه للكحول ووفاته.

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