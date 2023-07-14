#السهرة_الرياضية – حياة أرنولد شوارزنيجر في 3 حلقات .. كيف نجى من العنف الأبوي وأصبح بطل كمال أجسام؟

الجمعة، 14 يوليه 2023 - 14:54

كتب : FilGoal

أرنولد شوارزنيجر

كثير من الأسرار والكشوفات التي نعرفها عن طريق مسلسل Arnold الذي طرحته منصة نتفليكس في يونيو الماضي، ويروي تفاصيل حياة الممثل وبطل كمال الأجسام والسياسي أرنولد شوارزنيجر.

يتحدث أرنولد شوارزنيجر في المسلسل عن طفولته المليئة بالصدمات حيث تعرض للضرب على يد والده السكير، الذي أحيانًا كان يجعله يتسابق ضد شقيقه من أجل الحصول على الفطور، كما كشف أن عنف والده هو ما تسبب في إدمان شقيقه للكحول ووفاته.

فما هي كافة التفاصيل؟ اضغط هنا لقراءة القصة كاملة

أرنولد شوارزنيجر
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