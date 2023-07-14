تقرير: نيمار يعود لحسابات تشيلسي

الجمعة، 14 يوليه 2023 - 14:46

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان -

عاد نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان لاهتمامات تشيلسي هذا الصيف.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
تشيلسي

ويمتد عقد اللاعب البرازيلي مع باريس سان جيرمان في صيف 2027.

وبحسب "فووت ميركاتو" الفرنسي، فإن نيمار عاد مجددا لحسابات نادي تشيلسي لضمه خلال هذا الصيف.

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وأوضحت التقارير مسؤولو تشيلسي فتحوا باب المفاوضات من جديد مع نيمار لمعرفه موقفه من الانتقال للنادي اللندني.

وغاب نيمار عن صفوف سان جيرمان خلال الفترة الماضية بسبب إصابة في الكاحل.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة عام 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وخاض نيمار 173 مباراة مع سان جيرمان، سجل فيها 118 هدفًا، وصنع 77.

وفاز نيمار بـ 12 لقبًا مع باريس سان جيرمان، كلها محلية.

باريس سان جيرمان نيمار تشيلسي
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