سكاي: يوفنتوس أخبر بونوتشي برغبته في رحيله

أخبر يوفنتوس مدافعه ليوناردو بونوتشي برغبته في رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ليوناردو بونوتشي النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو في الصحفي الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن يوفنتوس أوضح للمدافع الإيطالي خلال اجتماع جرى بينهما مساء الخميس أنه ليس ضمن خططه للموسم المقبل.

وأشار رومانو إلى أن مارسيليا ليس مهتما بضم اللاعب الإيطالي.

وأوضح أن بونوتشي وويستون مكيني ودينيس زكريا وأرثور ميلو كلهم غير مرغوب في استمرارهم في صفوف البيانكونيري.

المدافع صاحب الـ36 عاما انضم إلى يوفنتوس قادما من باري في عام 2010 ورحل عنه صوب ميلان في 2017.

وبعد عام واحد فقط عاد إلى صفوف يوفنتوس.

وينتهي تعاقد بونوتشي مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل والذي أعلن من قبل أنه الأخير في مسيرته قبل الاعتزال.