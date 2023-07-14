بيلد: بايرن يعقد اجتماعا مع رئيس توتنام بشأن كين

يواصل بايرن ميونيخ محاولاته لحسم صفقة التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنام.

ويمتد عقد كين مع توتنام حتى صيف 2024.

وبحسب صيحفة "بيلد" الألمانية، فإن كريستيان دريسين المدير التنفيذي لـ بايرن ميونيخ التقى بدانييل ليفي رئيس توتنام وتناقشا حول صفقة هاري كين.

وأوضحت الصيحفة ان النادي الألماني قدم عرضين حتى الآن لضم اللاعب حتى الآن ولم يقدم أي عروض جديدة.

العرض الثاني الذي أرسله بايرن بقيمة 80 مليون يورو كمبلغ اساسي، بالإضافة إلى متغيرات لم يتم الكشف عنها.

أما العرض الأول الذي كانت قيمته الأساسية 70 مليون يورو، قد تم رفضه بالفعل من جانب توتنام هوتسبر.

ويرغب هاري كين يرغب في الانتقال إلى بايرن ميونيخ.

ويتبقى على تعاقد هاري كين مع توتنام موسم واحد فقط ويأمل النادي في تجديد تعاقده.

يأتي ذلك في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بضم هاري كين لكن هناك صعوبة من دانييل ليفي مالك توتنام الذي يرفض بيع اللاعب لفريق إنجليزي.

ويعد هاري كين ثاني أكثر مسجلي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ213 هدفا فيما يتصدر آلان شيرار أيقونة نيوكاسل الترتيب بـ260 هدفا.