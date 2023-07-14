بيلد: بايرن يعقد اجتماعا مع رئيس توتنام بشأن كين
الجمعة، 14 يوليه 2023 - 13:12
كتب : FilGoal
يواصل بايرن ميونيخ محاولاته لحسم صفقة التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنام.
هاري كين
النادي : توتنام هوتسبر
ويمتد عقد كين مع توتنام حتى صيف 2024.
وبحسب صيحفة "بيلد" الألمانية، فإن كريستيان دريسين المدير التنفيذي لـ بايرن ميونيخ التقى بدانييل ليفي رئيس توتنام وتناقشا حول صفقة هاري كين.
وأوضحت الصيحفة ان النادي الألماني قدم عرضين حتى الآن لضم اللاعب حتى الآن ولم يقدم أي عروض جديدة.
العرض الثاني الذي أرسله بايرن بقيمة 80 مليون يورو كمبلغ اساسي، بالإضافة إلى متغيرات لم يتم الكشف عنها.
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