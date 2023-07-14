أسوان لـ في الجول: سننسحب من مباراة الداخلية في هذه الحالة

هدد مجلس إدارة نادي أسوان بانسحاب فريقه من المواجهة المرتقبة أمام الداخلية.

ويستضيف أسوان نظيره الداخلية مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة 34 من مسابقة الدوري.

وتشهد الجولة 34 (الأخيرة) من الدوري المصري صراعا محتدما من أجل تحديد الفريقين الذين سيلحقان بحرس الحدود أول الفرق الهابطة من الدوري.

وقال معتز فقير عضو مجلس إدارة أسوان لـ : "أرسنا قيمة 2000 تذكرة لشركة تذكرتي من أجل حضور جماهيرنا أمام الداخلية. فوجئنا بالموافقة على إرسال 500 تذكرة فقط رغم أن السعة الفعلية للاستاد 3000 مشجع وهذا ما حدث في مباراتي الفريق ضد الأهلي والزمالك".

وأوضح "المعاملة غير عادلة خاصة بعد نقل مباراة المحلة والحدود لبرج العرب وكذلك الإسماعيلي أمام الداخلية لُعبت في السويس بدلا من بترو سبورت لتسهيل الحضور الجماهيري ".

وشدد "مجلس إدارة نادي أسوان في اجتماعات مستمرة حتى موعد المباراة. من المستحيل أن نخوض المباراة بدون جماهيرنا وسنعلن انسحابنا. لا أجد مبرر لمنحنا 500 تذكرة فقط رغم تسديدنا قيمة 2000 تذكرة".

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ترتيب صراع البقاء في الدوري المصري:

10- سيراميكا كليوباترا: 37 نقطة (خارج الصراع)

11- الإسماعيلي: 37 نقطة (خارج الصراع)

12- البنك الأهلي: 36 نقطة

13- سموحة: 36 نقطة (لعب مباراة أقل)

14- طلائع الجيش: 36 نقطة

15- أسوان: 33 نقطة

16- غزل المحلة: 33 نقطة

17- الداخلية: 32 نقطة

18- حرس الحدود: 21 نقطة (هبط رسميا)