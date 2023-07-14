الاتحاد يجدد عقد حارس مرماه 5 سنوات

أعلن نادي الاتحاد السكندري تجديد عقد صبحي سليمان حارس مرمى الفريق.

صبحي سليمان النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وكشف الاتحاد عن استمرار صبحي سليمان ضمن صفوفه لـ 5 سنوات مقبلة.

وشارك صبحي سليمان مع الاتحاد خلال الموسم الحالي في 10 مباريات.

ويعتمد الاتحاد بشكل أكبر على حارسه الأساسي المهدي سليمان.

ويلعب صبحي سليمان في صفوف الاتحاد منذ صيف 2020.

✅| الحارس صبحى سليمان يُجدد تعاقده مع زعيم الثغر لـ " خمس " مواسم قادمة #ItthadAlexsc #شجع_الأخضر 🟢 pic.twitter.com/WsIEx7tmwk — ‏‎Itthad Alex SC (@itthadalexsc) July 13, 2023

في سياق آخر علم FilGoal.com أن نادي الاتحاد أبلغ سيراميكا كيلوباترا برغبته في تفعيل بند الشراء الخاص بخالد صبحي.

ولعب صبحي مع الاتحاد الموسم الحالي معارا من سيراميكا كليوباترا مع وجود بند بأحقية الشراء.

ويأتي هذا الإجراء من أجل الحفاظ ع المدة القانونية المتواجدة في بنود تعاقد اللاعب ما بين الناديين.

ومن المقرر أن يرسل الاتحاد قيمة بند الشراء ليحصل على خدمات خالد صبحي بشكل نهائي.