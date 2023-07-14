مصدر مقرب من أحمد حكم لـ في الجول: المصري وفاركو قدما 5 أضعاف راتب سموحة
الجمعة، 14 يوليه 2023 - 11:15
كتب : حامد وجدي
تلقى أحمد حكم مدافع نادي سموحة عرضين لخوض تجربة جديدة خلال الموسم المقبل.
أحمد عبد الحكم
النادي : سموحة
ويمتد عقد حكم مع سموحة حتى صيف 2025.
وقال مصدر مقرب من أحمد حكم لـ : " اللاعب تلقى عرضين من المصري البورسعيدي وفاركو للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل".
وأضاف المصدر" الراتب الشخصي المعروض على أحمد حكم يوازي 5 أضعاف راتبه الحالي مع سموحة".
وشدد المصدر "نادي سموحة يرفض رحيل اللاعب ويرغب في تمديد عقده الممتد لموسمين مقبلين"
واختتم "مصير اللاعب سيتم حسمه بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة".
المدافع صاحب الـ25 عاما يلعب في سموحة منذ يناير 2022 قادما من بلقاس.
وشارك حكم مع سموحة خلال 48 مباراة وسجل هدفا وحيدا.
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