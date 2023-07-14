مواعيد مباريات الجمعة 14 يوليو 2023 - صراع البقاء في الدوري
الجمعة، 14 يوليه 2023 - 10:49
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم الجولة الـ 34 من الدوري المصري الممتاز بمباريات مهمة وحاسمة في صراع البقاء.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 14 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.
أسوان × الداخلية.. 8:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.
حرس الحدود × غزل المحلة.. 8:30 – أون تايم سبورتس.
البنك الأهلي × فيوتشر.. 8:30 مساء.
بيراميدز × طلائع الجيش.. 8:30 مساء.
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