مواعيد مباريات الجمعة 14 يوليو 2023 - صراع البقاء في الدوري

تنطلق اليوم الجولة الـ 34 من الدوري المصري الممتاز بمباريات مهمة وحاسمة في صراع البقاء.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 14 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

أسوان × الداخلية.. 8:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.

حرس الحدود × غزل المحلة.. 8:30 – أون تايم سبورتس.

البنك الأهلي × فيوتشر.. 8:30 مساء.

بيراميدز × طلائع الجيش.. 8:30 مساء.

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