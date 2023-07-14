مواعيد مباريات الجمعة 14 يوليو 2023 - صراع البقاء في الدوري

الجمعة، 14 يوليه 2023 - 10:49

كتب : FilGoal

أسوان

تنطلق اليوم الجولة الـ 34 من الدوري المصري الممتاز بمباريات مهمة وحاسمة في صراع البقاء.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 14 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

أسوان × الداخلية.. 8:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.

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حرس الحدود × غزل المحلة.. 8:30 – أون تايم سبورتس.

البنك الأهلي × فيوتشر.. 8:30 مساء.

بيراميدز × طلائع الجيش.. 8:30 مساء.

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الداخلية أسوان الدوري المصري
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