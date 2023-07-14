تاركا ريال مدريد وبرشلونة.. يوفنتوس يعلن الانسحاب من بطولة السوبر الأوروبي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي بدء إجراءات الخروج من مشروع دوري السوبر الأوروبي، تاركا ريال مدريد وبرشلونة.

جاء ذلك بعد عامين من إعلان إقامة مشروع دوري السوبر الأوروبي في أبريل 2021 بمشاركة 12 فريقا.

وعقب 48 ساعة فقط انسحبت 9 فرق وتبقى يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة.

وجاء بيان يوفنتوس عبر موقعه الرسمي:

"بعد البيان الصادر يوم 6 يونيو 2023، حيث أعلن يوفنتوس أنه سيبدأ مناقشات مع ريال مدريد وبرشلونة (الفرق التي لم تعلن نيتها الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي حتى الآن) فيما يخص قرار يوفنتوس بالانسحاب من المشروع.

ويعلن النادي أنه بعد هذه المناقشات ومع الأخذ في الاعتبار الاختلافات حول تفسير الاتفاقيات في مشروع الدوري الأوروبي.

يؤكد يوفنتوس أنه بدأ إجراءات الخروج من المشروع المذكور مع التذكير مع العلم بأنه لابد أن يحصل على موافقة ريال مدريد وبرشلونة وباقي الفرق المشاركة في المشروع".

وأعلن 12 فريقا أوروبيا في أبريل 2021 تنظيم مسابقة دوري السوبر الأوروبي.

وبعد ضغط عنيف من الاتحادات الأوروبية ويويفا، انسحبت 9 فرق في ظرف 48 ساعة هي: مانشستر يونايتد وسيتي وأرسنال وليفربول وتشيلسي وتوتنام وأتليتكو مدريد وإنتر وميلان.

لكن ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لم ينسحبوا من البطولة وقرروا الاستمرار بها مع تغيير هيكلها التنظيمي.

وسبق أن عادت فكرة دوري السوبر الأوروبي من جديد بمشاركة تصل لـ 80 فريقا في فبراير الماضي. (طالع التفاصيل)

وتعرض يوفنتوس الموسم المنقضي لعدة ضربات مختلفة أولها استقالة مجلس الإدارة بالكامل بسبب المخالفات المالية التي تعرض النادي بسببها لخصم 10 نقاط من رصيده في الدوري الإيطالي ما تسبب في مشاركته الموسم المقبل في دوري المؤتمر الأوروبي بسبب تراجعه للمركز السابع عوضا عن الرابع.

وغُرم يوفنتوس بدفع 718 ألف يورو، عوضا عن خصم نقاط جديدة الموسم المقبل حسب التقارير في قضية مناورة الرواتب بعدما عقد النادي صفقة مع المحكمة الفدرالية الإيطالية مقابل الإقرار بالذنب الذي ارتكبه مسؤولي النادي السابقين في القضية الثانية المتعلقة برواتب اللاعبين مقابل الاكتفاء بعقوبة فرض غرامة مالية وعدم خصم نقاط إضافية من رصيده.

ولا زال موقف يوفنتوس من المشاركة الأوروبية مبهما حتى الآن في ظل بعض التقارير التي تشير لرغبة يويفا من استبعاده من دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل بسبب المخالفات المالية التي ارتكبها النادي.