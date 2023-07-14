محمود البنا: القمة كانت جيدة بسبب اللاعبين.. والتحكيم المصري جيد

الجمعة، 14 يوليه 2023 - 00:49

كتب : FilGoal

الحكم محمود البنا - عمرو السولية - محمد شعبان - الأهلي × طلائع الجيش

أشاد الحكم محمود البنا بأداء لاعبي الأهلي والزمالك خلال قمة الكرة المصرية واصفا إياه بالاحترافي.

وفاز الأهلي على الزمالك بأربعة أهداف لهدف مساء أمس الخميس في استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري.

وتحدث البنا لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "هذه ثاني مرة أدير فيها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وأرى أن التحكيم المصري يجب أن يتواجد في تلك المباريات وكل اللقاءات الهامة".

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وعن هل اعتقد أنه سيدير المباراة تحكيميا أجاب "دائما مستعد لتلك المباريات فكرت ولكنني اعتقدت أن إدارتي للمباراة لن تحدث ولكنني أدرتها في النهاية".

وبسؤاله أيهما أصعب من مباراة كأس السوبر بين الأهلي وبيراميدز أم لقاء الدوري بين المارد الأحمر والزمالك أجاب "كلاهما بالصعوبة ذاتها".

وأتم البنا تصريحاته "أشكر كل اللاعبين على الظهور بشكل احترافي كبير خلال لقاء القمة، ونجاحي في إدارة المباراة يعود للمساعدين وتقنية الفيديو".

الأهلي الزمالك الدوري المصري محمود البنا
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