ربيعة: فزنا بالعلامة الكاملة الموسم الجاري.. واللاعبون أصدقاء داخل وخارج الملعب

أوضح رامي ربيعة لاعب الأهلي أن علاقة اللاعبين داخل وخارج الملعب تختلف تماما عما يفكر فيه الجمهور.

وفاز الأهلي بنتيجة 4-1 في لقاء مؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري على الزمالك.

وقال ربيعة عبر أون تايم سبورتس: "قدمنا موسم قوي وحققنا بطولات كبيرة وخضنا تحديات كبيرة وفزنا بكل البطولات الموسم الحالي، وحققنا العلامة الكاملة من الألقاب".

وواصل "حققنا نتيجة جيدة وأتمنى التوفيق للزمالك، وأبارك لجمهور الأهلي طوال الموسم كانوا معنا دائما في وقت الخسارة والفوز".

وعما دار بينه وبين سيف الجزيري مهاجم الزمالك أجاب: "نحن أصدقاء وهو لاعب جيد وكل لاعبي الزمالك، فزنا بالدوري والمباراة، وكلاعبين نتحدث مع بعض كثيرا، التحدي فقط هو الفوز لنجاح فريقك لكن دون ذلك نحن أصدقاء داخل وخارج الملعب".

وشدد "وسائل التواصل الاجتماعي تقيم اللاعب من تمريرة خاطئة، بينما في النادي يتم تقييم اللاعب بناءً على الموسم بأكمله".

وأتم "من حق الجمهور التعليق لكن هذا لا يؤثر على اللاعب في الملعب".



























































































































































































افتتح حسين الشحات الهدف الأول للأهلي بتسديدة قوية في الدقيقة الثانية.

وأضاف الشحات الهدف الثاني له وللأهلي بتسديدة صاروخية في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل علي معلول الهدف الثالث للأهلي بتسديدة جديدة.

وقلص زيزو النتيجة بهدف أول للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل محمد شريف هدفا رابعا للأهلي بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة وصل رصيد الأهلي لـ78 نقطة يتصدر بهم ترتيب المسابقة التي توج بها رسميا بالفعل.

فيما تجمد رصيد الزمالك عند 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بفارق نقطة عن ملاحقه فيوتشر.

وتعد تلك الهزيمة هي الثانية لمدرب الزمالك خوان كارلوس أوسوريو بعدما سقط ضد الإسماعيلي بهدف دون رد.

أما كولر مدرب الأهلي فقد خاض ثلاث مباريات دربي فاز فيهم جميعا بواقع هدفين دون رد في كأس السوبر المصري، وثلاثية دون رد في الدور الأول، قبل الانتصار مرة أخرى بثلاثية في الدور الثاني.

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