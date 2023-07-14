بيان - "ثلاثية الإسماعيلي" تعلن إلغاء كل قرارات لجنة الحديدي.. وتكلف "الفنية" بحسم مصير الجمل

أصدرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي بيانا تعلن من خلاله إلغاء كافة القرارات والتعيينات التي أجرتها اللجنة السابقة برئاسة أبو بكر الحديدي.

وجاء نص البيان كالتالي:

إيماء إلى الكتاب الوارد لإدارة النادى من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية الخاص بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٧ بإلغاء العمل بالقرار رقم ٤٣٦ لسنة ٢٠٢٣ وماترتب عليه من آثار، وحرصا من أعضاء اللجنة الثلاثية على استقرار أوضاع الفريق الأول ونفاذا لأحكام القضاء وتطبيقا للقانون قرر أعضاء اللجنة الثلاثية الآتى:

أولا: إلغاء كافة التعاقدات والقرارات والتعيينات الصادرة خلال هذه الفترة وكذلك أي إتفاقات أو تشكيلات للقطاعات المختلفة بالنادي خلال فترة تواجد اللجنة السابقة الصادر بشأنها قرار البطلان.

ثانيا : تفويض اللجنة الفنية برئاسة إسماعيل حفني بوضع تشكيلات قطاع الناشئين والبراعم والأكاديميات للموسم الجديد وكذلك بحث مصير الإدارة الفنية للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ثالثا: قيام المختصين بالتنسيق مع الشئون القانونية بالنادى بفحص أوراق ٣١ مرشحا لانتخابات مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الجديد وفحص كافة مستندات الترشيح للعرض على لجنة للبت وإبداء أى ملاحظات إن وجدت في ضوء المادة رقم ٣٢ الفقرة ٤ من لائحة النظام الأساسي الخاصة بالنادي الإسماعيلي قبل الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين.

كما يؤكد أعضاء اللجنة حرصهم الشديد على تسيير أعمال النادي الهامة والعاجلة علي كافة الأصعدة دون حدوث أي خلل وفى ضوء اللوائح والقوانين واستعداد فرق النشاط الرياضى وعلى رأسها الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد ولحين انتخاب مجلس الإدارة الجديد لتولي مقاليد الأمور.

وتهيب اللجنة الثلاثية لإدارة النادي بعدم التعامل مع أي شخص صدر له قرار تعيين من قبل اللجنة السابقة أو يتعامل باسم النادي الإسماعيلى دون سند قانوني، ويقتصر التعامل فقط من خلال اللجنة الثلاثية والقنوات الشرعية داخل النادي الإسماعيلي.

ويتولى حمزة الجمل قيادة الفريق، حيث نجح في تأمين بقائه بالدوري المصري الممتاز عقب الفوز على الداخلية بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط قبل الجولة الأخيرة.

وكانت اللجنة الثلاثية قد تولت إدارة الإسماعيلي عقب حكم من القضاء الإداري ببطلان تعيين اللجنة السابقة برئاسة أبو بكر الحديدي.

لجنة الحديدي تولت إدارة الإسماعيلي في أعقاب استقالة مجلس الإدارة السابق برئاسة يحيى الكومي في يناير الماضي.