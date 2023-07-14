حسين الشحات: كهربا سبب تسجيلي للهدف الثاني أمام الزمالك

أرجع حسين الشحات لاعب الأهلي سبب تسجيله للهدف الثاني في شباك الزمالك إلى محمود عبد المنعم "كهربا".

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على الزمالك بأربعة أهداف لهدف مساء أمس الخميس في استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري.

وتحدث حسين الشحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "الهدف الأول كنت بلا رقابة والهدف الثاني تحرك كهربا هو ما جعلني أطمع وأسدد وتمنيت تسجيل كهربا لهدف ولكن أتمنى أن يوفق مستقبلا".

وعن تجديد تعاقده مع الأهلي قال: "التجديد لم يأخذ يومين أو ثلاثة في المفاوضات لكن كان هناك الكثير من الحديث حولي وبعد المفاوضات تم كل شيء سريعا".

وأردف "وما جعل التجديد يتأخر هو خوض الكثير من المباريات مثل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وبعد الفوز بها تم التجديد".

وأتم الشحات تصريحاته "والآن أريد الفوز بالمزيد من البطولات".