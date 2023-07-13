مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا

أبدى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك اعتقاده بأنه المسؤول الأول عن الخسارة أمام الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في القمة المؤجلة من الجولة 31 للدوري المصري الممتاز.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي"أعتذر للجماهير على الخسارة وأتحمل المسؤولية كاملة. أخطأت في اختيار تشكيل المباراة وواجهنا فريقا يجري التحول من الدفاع للهجوم بشكل رائع".

وأضاف "أسوأ سيناريو أن نتلقى هدفا مبكرا وهذا ما حدث. الأهلي نجح في استغلال ذلك لأنه لعب بشكل مباشر على المرمى، وكان من الفرق التي لا تمرر كثيرا".

وأوضح "الأهلي نجح في الفوز اليوم واستغل سرعات فريقه. نحن لعبنا بطريقتنا المعتادة وهم نجحوا في استغلال فرصهم وتحويلها لأهداف".

وتابع أوسوريو "اعتذرت عن تصرف إبراهيما نداي في مباراة المقاولون. اليوم لاعب من الأهلي فعل شيئا مشابها. كان هناك استفزازات في الملعب، وفي الرياضة المطلوب هو الفوز على المنافس وليس استفزازه. هذه المواقف تتسبب في مشاكل".

وكانت الكاميرات قد أظهرت مشادة لفظية بين أوسوريو ومحمد عبد المنعم مدافع الأهلي بعد المباراة.

وواصل "علينا العمل على التحسن وتصحيح الأخطاء ونسيان مباراة اليوم. لا ننسى أن هناك عدد كبير من اللاعبين الدوليين تواجد في الملعب اليوم، والمواقف الاستفزازية التي حدثت اليوم لا يمكن للاعب فعلها مع المنتخب".

وأكمل "كنت أرى أن شيكابالا وزيزو وفتوح سوف يصنعوا الفارق وكنت مخطئا، ولكن في نفس الوقت لن أصلب نفسي أو أنتحر بعد الخسارة، صفحة وانتهت ولن نبكي عليها".

وأضاف "مستمر مع الفريق بشكل طبيعي، وغير قادر على الانتظار فأمامنا مباريات قوية في البطولة العربية أبرزها أمام النصر، وخسارة اليوم سوف تكون سببا في صحوة عدد كبير من اللاعبين خلال الفترة المقبلة".

وأوضح "أريد التعاقد مع مدافع يجيد اللعب بالقدم اليسرى. لدينا ٦ مدافعين يلعبون بالقدم اليمنى، وهذه هي الأولوية بالنسبة لنا الآن. الجميع يعلم الظروف المالية للنادي ولكني الآن هنا للحديث عن المباراة".

واختتم "أعلم ظروف النادي جيداً، وحتى لو كنت أريد التعاقد مع ٥ أو ٦ صفقات فالأولوية لمدافع أيسر القدم ومهاجم صريح بجانب حارس مرمى إذا رحل محمد عواد".

ووصل رصيد الأهلي لـ78 نقطة يتصدر بهم ترتيب المسابقة التي توج بها رسميا بالفعل.

فيما تجمد رصيد الزمالك عند 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بفارق نقطة عن ملاحقه فيوتشر.

وتعد تلك الهزيمة هي الثانية لمدرب الزمالك خوان كارلوس أوسوريو بعدما سقط ضد الإسماعيلي بهدف دون رد.