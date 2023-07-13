معلول: نتمنى التتويج بالدوري بلا هزيمة.. وجمهور الأهلي لا يحتاج لإشادة مني
الخميس، 13 يوليه 2023 - 23:25
كتب : FilGoal
يتمنى علي معلول الظهير الأيسر للأهلي التتويج بالدوري بلا هزيمة بعدما ضمن المارد الأحمر الظفر باللقب رسميا.
وفاز الأهلي على الزمالك بأربعة أهداف لهدف اليوم الخميس في استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري.
وتحدث معلول لقناة الأهلي التليفزيونية قائلا: "مبروك لكل جماهير الأهلي الفوز بالدوري وعودة اللقب لبيته من جديد".
وواصل "مواجهة الدربي ركزنا فيها لنكمل السلسلة الإيجابية للأهلي وكل اللاعبين قدموا أداء كبيرا وأتمنى أن نتوج بالدوري بلا هزيمة".
وعن جماهير ناديه قال: "جماهير الأهلي لا تحتاج للإشادة من علي معلول هو رقم واحد ودائما سند كبير لنا".
وتوج الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخه رسميا.
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