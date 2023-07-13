معلول: نتمنى التتويج بالدوري بلا هزيمة.. وجمهور الأهلي لا يحتاج لإشادة مني

الخميس، 13 يوليه 2023 - 23:25

كتب : FilGoal

معلول يسجل ويحتفل بهدفه ضد الزمالك

يتمنى علي معلول الظهير الأيسر للأهلي التتويج بالدوري بلا هزيمة بعدما ضمن المارد الأحمر الظفر باللقب رسميا.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على الزمالك بأربعة أهداف لهدف اليوم الخميس في استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري.

وتحدث معلول لقناة الأهلي التليفزيونية قائلا: "مبروك لكل جماهير الأهلي الفوز بالدوري وعودة اللقب لبيته من جديد".

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وواصل "مواجهة الدربي ركزنا فيها لنكمل السلسلة الإيجابية للأهلي وكل اللاعبين قدموا أداء كبيرا وأتمنى أن نتوج بالدوري بلا هزيمة".

وعن جماهير ناديه قال: "جماهير الأهلي لا تحتاج للإشادة من علي معلول هو رقم واحد ودائما سند كبير لنا".

وتوج الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخه رسميا.

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