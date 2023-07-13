محمد شريف: مستمر لآخر يوم في تعاقدي مع الأهلي

شدد محمد شريف أنه مستمر مع الأهلي حتى نهاية تعاقده، بعدما سجل هدفا ضد الزمالك في الدوري المصري.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 4-1 في لقاء مؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري، واختتم شريف الرباعية.

وقال شريف عبر أون تايم سبورتس 1: "حققنا كل الألقاب الموسم الجاري، وهدفنا كان أن ننهي الموسم بأفضل صورة ممكنة".

وأضاف لدينا مباريات متبقية مهمة ونريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة".

وأكمل "في الموسم الماضي مررنا بكثير من الإصابات وعدم توفيق ووارد أن تتراجع في موسم لكننا عوضنا ذلك الموسم الحالي".

وأتم عن مستقبله قائلا: "عقدي مستمر مع الأهلي موسم آخر، واحترم تعاقدي مع النادي ومستمر لآخر يوم".

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افتتح حسين الشحات الهدف الأول للأهلي بتسديدة قوية في الدقيقة الثانية.

وأضاف الشحات الهدف الثاني له وللأهلي بتسديدة صاروخية في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل علي معلول الهدف الثالث للأهلي بتسديدة جديدة.

وقلص زيزو النتيجة بهدف أول للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل محمد شريف هدفا رابعا للأهلي بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة وصل رصيد الأهلي لـ78 نقطة يتصدر بهم ترتيب المسابقة التي توج بها رسميا بالفعل.

فيما تجمد رصيد الزمالك عند 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بفارق نقطة عن ملاحقه فيوتشر.

وتعد تلك الهزيمة هي الثانية لمدرب الزمالك خوان كارلوس أوسوريو بعدما سقط ضد الإسماعيلي بهدف دون رد.

أما كولر مدرب الأهلي فقد خاض ثلاث مباريات دربي فاز فيهم جميعا بواقع هدفين دون رد في كأس السوبر المصري، وثلاثية دون رد في الدور الأول، قبل الانتصار مرة أخرى بثلاثية في الدور الثاني.