كولر: اتخذت قرارا لأتجنب تدمير الموسم المقبل.. وأنتظر طلب جمهور الأهلي

الخميس، 13 يوليه 2023 - 23:02

كتب : FilGoal

حسين الشحات - مارسيل كولر

كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي نيته القيام بالمزيد من التدوير في تشكيل فريقه في المباريات المقبلة كي يتجنب إرهاق اللاعبين في الموسم المقبل.

وفاز الأهلي على الزمالك بأربعة أهداف لهدف اليوم الخميس في استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري.

وتحدث كولر لقناة الأهلي التليفزيونية قائلا: "سأجري المزيد من التدوير في الفترة المقبلة خاصة أن الموسم لم ينته بعد ومن المهم أن نحصل على إجازة كبيرة كي نتجنب تدمير الموسم المقبل".

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وأردف "لا أعرف مواعيد البطولات المقبلة والموسم المقبل وكل اللاعبين يحتاجون للإجازة كي يستطيعوا اللعب الموسم المقبل".

وانتقل كولر للحديث عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "الفوز ضد المنافس التاريخي هذا شيء كبير وممتع والشوط الأول لعبنا مباراة عظيمة".

واستدرك "وكان هناك صعوبة في التركيز ذهنيا في الشوط الثاني والزمالك استغل هذا الأمر وأهدر الكثير من الفرص وكان بإمكانه التعادل لو سجلها لكن هذا لم يحدث وانتصرنا".

وعن الفوز بخمس بطولات مع الأهلي وماذا يمثل له الأمر قال: "سعيد للغاية والآن أنظر لساعتي واليوم لم ينته بعد، أنتظر قدوم اليوم الجديد وأجد جمهور الأهلي يرسل لي رسائل يطالبني ببطولة جديدة".

وانتقل المدرب السويسري مجددا للحديث عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "سعيد بالفوز ولم يحدث في تاريخي أن توجت بخمس بطولات توجت من قبل بثلاث بطولات لكن الفوز بخمسة هذا أمر جديد ولكن مازال أمامنا عدة مباريات في الدوري علينا خوضها بأفضل شكل".

وأضاف "اللاعبون لم يخذلونني بل قدموا مباراة كبيرة ولعبوا بجدية والموسم لم ينته بعد ومن ضمن مسؤولية اللاعب لناديه ولجمهوره أن ينهي الموسم جيدا".

وأردف "طموحي الفوز بكل مباراة أخوضها وفي نهاية الموسم أصبح الأمر صعبا وسط إرهاق اللاعبين لذا أحارب من أجل حصولهم على راحة".

وأتم المدرب السويسري تصريحاته مازحا "كنت أريد عقب المباراة الذهاب للجمهور لتحيتهم لكنكم منعتوني من ذلك بسبب اللقاءات ولكن سأذهب لهم لاحقا".

وتوج كولر مع الأهلي خلال موسمه الأول مع الفريق بالدوري المصري والسوبر المصري مرتين وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

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