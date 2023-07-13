جوزيه وفايلر في أمان.. ماذا يحتاج الأهلي لتحطيم رقم النقاط القياسي في الدوري المصري

حسم الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة القمة، وأضاف انتصارا جديدا فيها بالفوز على الزمالك 4-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 31.

ورفع الأحمر رصيده إلى 78 نقطة في الصدارة الدوري بعد 30 مباراة، بواقع 24 انتصارا و6 تعادلات وصفر من الهزائم حتى الآن.

الأهلي استعاد رسميا لقب الدوري الغائب في آخر موسمين، ويقترب أيضا من عدة أرقام قياسية، لكن مدربه مارسيل كولر فقد فرصة تحطيم أحد تلك الأرقام بسبب هدف الزمالك الوحيد.

وإليكم خارطة احتمالات الأرقام القياسية لموسم 2022-2023 في الدوري المصري الممتاز.

أعلى عدد نقاط

حصد الأهلي أكبر عدد من النقاط في تاريخ الدوري المصري، وذلك في موسم 2019-2020 برصيد 89 نقطة.

الأهلي الآن يمتلك 78 نقطة، وأمامه 12 نقطة ممكنة، أي أن حده الأقصى من النقاط هو 90 نقطة.

يحتاج الأهلي لـ 11 نقطة كي يعادل رقمه القياسي، وصار ذلك مستحيلا في 4 مباريات من الناحية الحسابية.

بالتالي لا سبيل أمام الأحمر سوى الفوز بجميع المباريات الـ 4 المقبلة لأجل تحطيم الرقم القياسي.

أعلى عدد انتصارات

الأهلي أيضا هو أكثر فرق الدوري تحقيقا للانتصارات في موسم واحد، حيث فاز 28 مرة في موسمي 2017-2018 و2019-2020.

الأهلي حتى الآن حقق 24 انتصارا وأمامه 4 مباريات متبقية، أي أن فرصة تحطيم الرقم قد انتهت رسميا.

الآن يمكن للأهلي إضافة موسما ثالثا إلى رقمه القياسي القائم، بشرط الانتصار في جميع المباريات الـ 4 المتبقية.

دوري اللا هزيمة الثامن

الفريق الأحمر يمكنه أن يحسم الدوري بلا هزيمة للمرة الثامنة في تاريخه، إذا نجح في تفادي الخسارة خلال آخر 4 مباريات.

وسبق للأهلي الفوز بالدوري دون هزيمة واحدة في مواسم: 1975-1976 / 1978-1979 / 1985-1986 / 1998-1999 / 2004-2005 / 2005-2006 / 2016-2017.

جوزيه وفايلر في أمان

خرج الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر بنظافة شباكه لـ 11 مباراة على التوالي حتى مباراة الاتحاد السكندري.

هذه السلسلة توقفت اليوم بركلة جزاء سجلها أحمد سيد زيزو.

الرقم القياسي مسجل باسم البرتغالي مانويل جوزيه في موسم 2005-2006، حين حافظ الفريق على نظافة شباكه 13 مرة متتالية.

مباريات جوزيه الـ 13 شهدت 11 انتصارات وتعادلين.

الرقم ذاته عادله السويسري ريني فايلر في موسم 2019-2020، بواقع 10 انتصارات و3 تعادلات.