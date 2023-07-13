تساوى مع أبو تريكة.. شريف يسجل للمباراة الرابعة تواليا ضد الزمالك

عزز محمد شريف تصدره لترتيب هدافي القمة بين الأهلي والزمالك برصيد 7 أهداف.

وسجل شريف هدفا في شباك الزمالك في القمة 126 من الدوري بعدما حوّل عرضية أليو ديانج الأرضية.

وأصبح محمد شريف في صدارة ترتيب هدافي الأهلي في الدوري ضد الزمالك بتسجيل 7 أهداف بالتساوي مع محمد أبو تريكة والسيد عطية "توتو".

ويتصدر حسام حسن ترتيب هدافي الدربي في الدوري برصيد 9 أهداف بواقع 5 مع الأهلي و4 مع الزمالك.

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"المخييف الحريييف" 🦅🔥 محمد شريف يسجل الهدف الرابع للأهلي من لمسة واحدة في مرمى الزمالك #ONTime_Sports pic.twitter.com/RCMlFWjIQk — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023

ووصل شريف للهدف السابع في الدربي في صدارة ترتيب الجيل الحالي من لاعبي الفريقين.

ويلي شريف كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد "زيزو" وعلي معلول برصيد 4 أهداف لكل لاعب.

وجاءت جميع أهداف شريف ضد الزمالك مع الأهلي في الدوري في 8 مباريات.

وسجل شريف للمباراة الرابعة على التوالي ضد الزمالك في الدوري.

وأصبح شريف في المركز الخامس لهدافي الأهلي في القمة برصيد 7 أهداف والذي يتصدرها مختار التتش ومحمد أبو تريكة برصيد 13 هدفا.

وتساوى شريف مع عبد الرحمن فوزي (1 الأهلي و6 الزمالك) وجمال حمزة ومحمد لطيف وسيد مرعي من الزمالك، ومنير حافظ ورفعت الفناجيلي من الأهلي.

ووصل شريف لهدفه العاشر هذا الموسم في الدوري في المركز الخامس بترتيب الهدافين، ويمتلك الأهلي 4 مباريات على نهاية الموسم.