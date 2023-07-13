كولر يواصل سيطرته.. الأهلي يهزم الزمالك برباعية في دربي الشوط ونقيضه

الخميس، 13 يوليه 2023 - 22:31

كتب : رامي جمال

صورة تقرير مباراة الأهلي والزمالك

واصل مارسيل كولر مدرب الأهلي سيطرته في دربي الكرة المصرية وقاد فريقه لانتصار جديد على الزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك اليوم الخميس بثلاثة أهداف لهدف في استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة 31 من الدوري.

افتتح حسين الشحات الهدف الأول للأهلي بتسديدة قوية في الدقيقة الثانية.

وأضاف الشحات الهدف الثاني له وللأهلي بتسديدة صاروخية في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل علي معلول الهدف الثالث للأهلي بتسديدة جديدة.

وقلص زيزو النتيجة بهدف أول للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل محمد شريف هدفا رابعا للأهلي بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة وصل رصيد الأهلي لـ78 نقطة يتصدر بهم ترتيب المسابقة التي توج بها رسميا بالفعل.

فيما تجمد رصيد الزمالك عند 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بفارق نقطة عن ملاحقه فيوتشر.

وتعد تلك الهزيمة هي الثانية لمدرب الزمالك خوان كارلوس أوسوريو بعدما سقط ضد الإسماعيلي بهدف دون رد.

أما كولر مدرب الأهلي فقد خاض ثلاث مباريات دربي فاز فيهم جميعا بواقع هدفين دون رد في كأس السوبر المصري، وثلاثية دون رد في الدور الأول، قبل الانتصار مرة أخرى بثلاثية في الدور الثاني.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

في الوسط: أليو ديانج - محمد فخري - محمد مجدي "أفشة"

في الهجوم: حسين الشحات- محمود عبد المنعم "كهربا"- بيرسي تاو

أما تشكيل الزمالك فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي

الوسط: حاتم سكر - أحمد فتوح – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيد عبد الله

الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو"

ملخص المباراة

بدأت بشكل سريع للغاية وأرسل محمد الشناوي كرة طولية فشل حسام عبد المجيد في استخلاصها ليخطفها حسين الشحات وأطلق تسديدة قوية بيمناه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول للأهلي.

وكاد أفشة يسجل هدفا ثانيا سريعا جدا للأهلي لكن تسديدته المقوسة ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الزمالك.

هدأت المباراة وظل الأهلي مستحوذا على الكرة لكن دون خطورة.

وجاءت أول فرص الزمالك بتوغل من سيد عبد الله الذي انطلق من الناحية اليسرى صوب منطقة جزاء الأهلي وسدد بيمناه لكن الشناوي تصدى له.

ومرر معلول بينية إلى كهربا لكن محمد صبحي خرج من مرماه وخطف الكرة.

وكاد كهربا يسجل هدفا بعد تسديدة ساقطة لكن حاتم سكر تألق وشتتها من على خط المرمى.

وراوغ بيرسي تاو نظيره حاتم سكر بطريقة جميلة وانطلق مسرعا لكن سدد كرة ضعيفة.

وتسلم الشحات الكرة من خارج منطقة الجزاء وأطلق قذيفة بيمناه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني له وللأهلي.

ومع الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سدد معلول كرة زاحفة بيسراه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثالث للمارد الأحمر.

وأجرى الزمالك أربعة تبديلات بمشاركة عمر جابر ومحمد أشرف "روقا" ومحمد طارق وعمرو السيسي بدلا من سيد عبد الله وشيكابالا وحسام عبد المجيد وحاتم سكر.

وضغط الزمالك هجوميا مع بداية الشوط الثاني وأخطأ محمد عبد المنعم في المرور بالكرة من داخل منطقة جزاء الأهلي من إبراهيما نداي الذي خطفها لكن الشناوي خرج من مرماه سريعا وأنقذ الموقف.

وبعدها أخطأ الشناوي في تمرير الكرة وخطفها الزمالك ولكن تسديدة زيزو جاءت خارج الملعب.

وطلب الزمالك الحصول على ركلة جزاء بداعي إعاقة ديانج لزيزو إثر انفراد للزمالك بعد تمريرة من الجزيري لكن محمود البنا حكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

وعقب العودة لتقنية الفيديو قرر الحكم احتساب ركلة الجزاء للزمالك.

وأجرى الأهلي تبديلين بمشاركة أحمد نبيل "كوكا" ومحمد شريف بدلا من محمد فخري وكهربا.

وفي الدقيقة 68 قلص زيزو النتيجة للزمالك بهدف أول من ركلة جزاء.

وانفرد بيرسي تاو بمرمى الزمالك لكن صبحي خرج من مرماه وتصدى له.

وشارك ناصر منسي في خامس تبديلات الزمالك بدلا من عمرو السيسي للإصابة في الدقيقة 76.

وشارك محمد الضاوي "كريستو" بدلا من بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر بدلا من حسين الشحات في الدقيقة 78.

وأطلق الجزيري تسديدة قوية بيمناه لكنها مرت أعلى المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 85 كاد زيزو يسجل هدفا رائعا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الأهلي.

ولاحت فرصة خطيرة أخرى للزمالك من ركلة ركنية حولها إبراهيما نداي برأسية لكنها ارتطمت بيد الشناوي والعارضة لتحرم الفارس الأبيض من هدف ثان محقق.

وأطلق رامي ربيعة تسديدة قوية تصدى لها محمد صبحي وعادت الكرة لمحمد شريف الذي كان في موقف تسلل.

واحتسب محمود البناء ست دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

وسدد محمد هاني كرة قوية أبعدها صبحي لركلة ركنية.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل محمد شريف هدفا رابعا للأهلي بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بأربعة أهداف لهدف.

الأهلي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
تساوى مع شيكابالا .. زيزو يسجل هدفه الرابع في شباك الأهلي في القمة والدوري.. رقمان لـ معلول بعد هدفه ضد الزمالك 75 ثانية فقط.. الشحات يسجل ثاني أسرع أهداف القمة في الألفية انتهت قمة الدوري المصري - الأهلي (4)-(1) الزمالك قائمة بيراميدز - غياب 12 لاعبا لأسباب مختلفة أمام طلائع الجيش تشكيل الزمالك – ثنائي المنتخب الأولمبي أساسي.. وفتوح وشيكابالا في الوسط أمام الأهلي تشكيل الأهلي – ديانج وأفشة يقودان الوسط أمام الزمالك.. وثالث غير معتاد خبر في الجول - الحنفي ينضم لطاقم حكام الفيديو لمباراة القمة
أخر الأخبار
كولر يواصل سيطرته.. الأهلي يهزم الزمالك برباعية في دربي الشوط ونقيضه 14 دقيقة | الدوري المصري
تساوى مع شيكابالا .. زيزو يسجل هدفه الرابع في شباك الأهلي 31 دقيقة | الدوري المصري
في القمة والدوري.. رقمان لـ معلول بعد هدفه ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
75 ثانية فقط.. الشحات يسجل ثاني أسرع أهداف القمة في الألفية ساعة | الدوري المصري
الهدف مليار لاعب.. الكشف عن تفاصيل EA Sports FC وموعد طرحها 2 ساعة | Gamers
كابتن أمريكا وصل.. ميلان يضم بوليسيتش حتى 2027 2 ساعة | ميركاتو
انتهت قمة الدوري المصري - الأهلي (4)-(1) الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - غياب 12 لاعبا لأسباب مختلفة أمام طلائع الجيش 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 3 الوكرة يضم مصريا جديدا بعد حمدي فتحي 4 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور