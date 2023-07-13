كولر يواصل سيطرته.. الأهلي يهزم الزمالك برباعية في دربي الشوط ونقيضه

واصل مارسيل كولر مدرب الأهلي سيطرته في دربي الكرة المصرية وقاد فريقه لانتصار جديد على الزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك اليوم الخميس بثلاثة أهداف لهدف في استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة 31 من الدوري.

افتتح حسين الشحات الهدف الأول للأهلي بتسديدة قوية في الدقيقة الثانية.

وأضاف الشحات الهدف الثاني له وللأهلي بتسديدة صاروخية في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل علي معلول الهدف الثالث للأهلي بتسديدة جديدة.

وقلص زيزو النتيجة بهدف أول للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل محمد شريف هدفا رابعا للأهلي بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة وصل رصيد الأهلي لـ78 نقطة يتصدر بهم ترتيب المسابقة التي توج بها رسميا بالفعل.

فيما تجمد رصيد الزمالك عند 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بفارق نقطة عن ملاحقه فيوتشر.

وتعد تلك الهزيمة هي الثانية لمدرب الزمالك خوان كارلوس أوسوريو بعدما سقط ضد الإسماعيلي بهدف دون رد.

أما كولر مدرب الأهلي فقد خاض ثلاث مباريات دربي فاز فيهم جميعا بواقع هدفين دون رد في كأس السوبر المصري، وثلاثية دون رد في الدور الأول، قبل الانتصار مرة أخرى بثلاثية في الدور الثاني.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

في الوسط: أليو ديانج - محمد فخري - محمد مجدي "أفشة"

في الهجوم: حسين الشحات- محمود عبد المنعم "كهربا"- بيرسي تاو

أما تشكيل الزمالك فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي

الوسط: حاتم سكر - أحمد فتوح – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيد عبد الله

الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو"

ملخص المباراة

بدأت بشكل سريع للغاية وأرسل محمد الشناوي كرة طولية فشل حسام عبد المجيد في استخلاصها ليخطفها حسين الشحات وأطلق تسديدة قوية بيمناه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول للأهلي.

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جووووول🔥⚽ في الدقيقة 1 وحتة أخدت من السوكة حتة 💥⚽.. حسين الشحات يطلق قذيفة ويسجل الهدف الأول مبكرًا للأهلي في مرمى الزمالك 🔥🔥 pic.twitter.com/yAXulbYemt — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023

وكاد أفشة يسجل هدفا ثانيا سريعا جدا للأهلي لكن تسديدته المقوسة ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الزمالك.

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القائم يمنع الأهلي من إضافة الهدف الثاني في شباك الزمالك بعد تسديدة رائعة من أفشة 🔥🔥 pic.twitter.com/FoJXpKykIf — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023

هدأت المباراة وظل الأهلي مستحوذا على الكرة لكن دون خطورة.

وجاءت أول فرص الزمالك بتوغل من سيد عبد الله الذي انطلق من الناحية اليسرى صوب منطقة جزاء الأهلي وسدد بيمناه لكن الشناوي تصدى له.

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سيد نيمار يهدر فرصة خطيرة للزمالك بعد اختراقه لمنطقة جزاء الأهلي 🔥🔥 pic.twitter.com/aB5RZ84YNK — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023

ومرر معلول بينية إلى كهربا لكن محمد صبحي خرج من مرماه وخطف الكرة.

وكاد كهربا يسجل هدفا بعد تسديدة ساقطة لكن حاتم سكر تألق وشتتها من على خط المرمى.

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حاتم سكر يتألق وينقذ مرمى الزمالك من هدف محقق لـ كهربا 🔥🔥 pic.twitter.com/Sz94b5FQDz — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023

وراوغ بيرسي تاو نظيره حاتم سكر بطريقة جميلة وانطلق مسرعا لكن سدد كرة ضعيفة.

وتسلم الشحات الكرة من خارج منطقة الجزاء وأطلق قذيفة بيمناه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني له وللأهلي.

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جووووول🔥⚽ قذائف الشحات لا تهدأ في شباك الزمالك لتعلن عن الهدف الثاني للأهلي 💥⚽ pic.twitter.com/T24qIkU0KX — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023

ومع الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سدد معلول كرة زاحفة بيسراه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثالث للمارد الأحمر.

وأجرى الزمالك أربعة تبديلات بمشاركة عمر جابر ومحمد أشرف "روقا" ومحمد طارق وعمرو السيسي بدلا من سيد عبد الله وشيكابالا وحسام عبد المجيد وحاتم سكر.

وضغط الزمالك هجوميا مع بداية الشوط الثاني وأخطأ محمد عبد المنعم في المرور بالكرة من داخل منطقة جزاء الأهلي من إبراهيما نداي الذي خطفها لكن الشناوي خرج من مرماه سريعا وأنقذ الموقف.

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جووووول🔥⚽ معلووول ظبطها وربطها 💥⚽.. الهدف الثالث للأهلي في مرمى الزمالك عن طريق علي معلول🔥🔥 pic.twitter.com/Skfc5YfNBp — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023

وبعدها أخطأ الشناوي في تمرير الكرة وخطفها الزمالك ولكن تسديدة زيزو جاءت خارج الملعب.

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😮🏹 إبراهيما نداي يهدر فرصة الهدف الأول للزمالك في مرمى الأهلي #ONTime_Sports pic.twitter.com/9oGLEpZ1H5 — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023

وطلب الزمالك الحصول على ركلة جزاء بداعي إعاقة ديانج لزيزو إثر انفراد للزمالك بعد تمريرة من الجزيري لكن محمود البنا حكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

وعقب العودة لتقنية الفيديو قرر الحكم احتساب ركلة الجزاء للزمالك.

وأجرى الأهلي تبديلين بمشاركة أحمد نبيل "كوكا" ومحمد شريف بدلا من محمد فخري وكهربا.

وفي الدقيقة 68 قلص زيزو النتيجة للزمالك بهدف أول من ركلة جزاء.

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تسديدة قوووية 🔥🏹 من أحمد سيد زيزو .. ولكن تعلو مرمى الشناوي #ONTime_Sports pic.twitter.com/yLeSNzbMLy — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023

وانفرد بيرسي تاو بمرمى الزمالك لكن صبحي خرج من مرماه وتصدى له.

وشارك ناصر منسي في خامس تبديلات الزمالك بدلا من عمرو السيسي للإصابة في الدقيقة 76.

وشارك محمد الضاوي "كريستو" بدلا من بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر بدلا من حسين الشحات في الدقيقة 78.

وأطلق الجزيري تسديدة قوية بيمناه لكنها مرت أعلى المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 85 كاد زيزو يسجل هدفا رائعا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الأهلي.

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"ياعيني عليك يا لعيب" 🏹🔥 أحمد سيد زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى الأهلي من ركلة جزاء #ONTime_Sports pic.twitter.com/wnBR4O2VJW — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023

ولاحت فرصة خطيرة أخرى للزمالك من ركلة ركنية حولها إبراهيما نداي برأسية لكنها ارتطمت بيد الشناوي والعارضة لتحرم الفارس الأبيض من هدف ثان محقق.

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🏹🔥 القائم الأيمن للشناوي ينقذ الأهلي من تسديدة أحمد سيد زيزو القوية #ONTime_Sports pic.twitter.com/G70t0dkWwg — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023

وأطلق رامي ربيعة تسديدة قوية تصدى لها محمد صبحي وعادت الكرة لمحمد شريف الذي كان في موقف تسلل.

واحتسب محمود البناء ست دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

وسدد محمد هاني كرة قوية أبعدها صبحي لركلة ركنية.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل محمد شريف هدفا رابعا للأهلي بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

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رأسية رائعة 😮🏹 من إبراهيما نيداي ولكن عارضة الشناوي تتعاطف وتمنع الهدف الثاني للزمالك #ONTime_Sports pic.twitter.com/frEa5cKZ6D — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بأربعة أهداف لهدف.