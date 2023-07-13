تساوى مع شيكابالا .. زيزو يسجل هدفه الرابع في شباك الأهلي

سجل أحمد سيد "زيزو" هدف تقليص الفارق لـ الزمالك ضد الأهلي من علامة الجزاء، ورفع رصيده إلى 4 أهداف في القمة.

ويلتقي الأهلي والزمالك على استاد القاهرة لحساب لقاء مؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري.

وتساوى زيزو مع شيكابالا وباسم مرسي وجمال عبد الحميد وحسام حسن وحسين لبيب وعصام بهيج برصيد 4 أهداف في الدربي بقميص الزمالك في المركز الخامس.

ويتصدر مصطفى كامل طه ترتيب هدافي القمة بقميص الزمالك برصيد 12 هدفا.

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"ياعيني عليك يا لعيب" 🏹🔥 أحمد سيد زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى الأهلي من ركلة جزاء #ONTime_Sports pic.twitter.com/wnBR4O2VJW — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023

وسجل زيزو ضد الأهلي هدفين من علامة الجزاء من أصل 4 خلال 13 مواجهة.

وجاءت أهداف زيزو ضد الأهلي في الدوري المصري بواقع 2 وهدف في السوبر المصري وكأس مصر.

وأصبح الأهلي ثاني أكثر فريق يهز زيزو شباكه برصيد 4 أهداف بالتساوي مع الإسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة والجونة وفيوتشر.

فيما يعد مصر للمقاصة أكثر فريق سجل ضده زيزو برصيد 5 أهداف خلال 7 مباريات.

وانفرد زيزو بالمركز التاسع برصيد 49 هدفا في ترتيب هدافي الزمالك في الدوري بعدما فض الشراكة مع شريف الفار.

ورفع زيزو رصيده التهديفي لـ 13 هدفا في الدوري في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري المصري خلف الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد صاحب الـ 16 هدفا.

ويحمل هدف زيزو رقم 50 لـ الزمالك في الدوري خلال 33 مباراة.