في القمة والدوري.. رقمان لـ معلول بعد هدفه ضد الزمالك

أصبح التونسي علي معلول ثاني أفضل هداف أجنبي في تاريخ القمة بين الأهلي والزمالك، وفي المركز الثاني أيضا بترتيب الهدافين العرب في الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي والزمالك على استاد القاهرة لحساب لقاء مؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري.

ورفع معلول رصيده لـ 4 أهداف سجلها في شباك الزمالك في جميع المسابقات وجميعها في الدوري.

أصبح علي معلول ثاني أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في تاريخ الدربي بين الأهلي والزمالك برصيد 4 أهداف بالتساوي مع النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي.

ويسبق معلول فقط اليمني علي محسن مهاجم الزمالك والأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي برصيد 5 أهداف لكل لاعب.

جووووول🔥⚽ معلووول ظبطها وربطها 💥⚽.. الهدف الثالث للأهلي في مرمى الزمالك عن طريق علي معلول🔥🔥 pic.twitter.com/Skfc5YfNBp — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023

وفي الدوري المصري بشكل عام رفع معلول رصيده لـ 35 هدفا في المسابقة تساوى بها مع علي محسن في المركز الثاني كأفضل هداف عربي في تاريخ الدوري.

ويتفوق مواطنه سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك في القائمة برصيد 44 هدفا سجلها بقمصان طنطا والمقاولون العرب والزمالك.

وعادل معلول موسم 2018-19 بـ 15 مساهمة في الدوري المصري كتسجيل وصناعة حققها حينها خلال 26 مباراة.



















































































































































ورفع معلول رصيده لـ 10 أهداف الموسم الجاري من بينها 8 في الدوري المصري خلال 24 مباراة.

وساهم التونسي المخضرم في 26 هدفا بتسجيل 10 وصناعة 16 بجميع المسابقات في 42 مباراة.

فيما يعد موسم 2020-2021 الأفضل لمعلول في الدوري بـ 17 مساهمة في 23 مباراة.