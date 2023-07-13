75 ثانية فقط.. الشحات يسجل ثاني أسرع أهداف القمة في الألفية

سجل حسين الشحات هدف تقدم مبكر للغاية لـ الأهلي ضد الزمالك في القمة 126 في الدوري المصري بعد 75 ثانية فقط.

ويلتقي الأهلي والزمالك على استاد القاهرة لحساب مباراة مؤجلة من الدوري المصري.

وأصبح هدف الشحات ثاني أسرع هدف في تاريخ الدربي خلال القرن الحالي، والأسرع من نصيب الأهلي.

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جووووول🔥⚽ في الدقيقة 1 وحتة أخدت من السوكة حتة 💥⚽.. حسين الشحات يطلق قذيفة ويسجل الهدف الأول مبكرًا للأهلي في مرمى الزمالك 🔥🔥 pic.twitter.com/yAXulbYemt — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023

ويعد أسرع هدف منذ بداية الألفية في تاريخ الدربي من نصيب حسين ياسر المحمدي في دور الـ 16 من كأس مصر 2010 بعد 48 ثانية فقط من بداية اللقاء.

وتفوق هدف الشحات على هدف أحمد جعفر مهاجم الزمالك الذي سجله في موسم 2009-2010 في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3.

وكان أسرع هدف للأهلي في الدربي من نصيب مؤمن زكريا في الدقيقة الثالثة بالتحديد بعد 130 ثانية من بداية لقاء موسم 2017-18.

وإليكم قائمة الأهداف الأسرع في الدربي:

كأس مصر - حسين ياسر المحمدي – الزمالك – 00:48 – 48 ثانية

الدوري المصري - حسين الشحات – الأهلي – 1:15 – 75 ثانية

الدوري المصري - أحمد جعفر – الزمالك – 1:18 – 78 ثانية

الدوري المصري - مؤمن زكريا – الأهلي – 2:10 – 130 ثانية

ورفع الشحات رصيده لـ 41 هدفا مع الأهلي في 177 مباراة في جميع المسابقات.

وسجل الشحات هدفه الثاني في الزمالك منذ مباراة السوبر 2019 والتي انتصر خلالها بنتيجة 3-2.