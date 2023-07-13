75 ثانية فقط.. الشحات يسجل ثاني أسرع أهداف القمة في الألفية

الخميس، 13 يوليه 2023 - 20:55

كتب : إسلام أحمد

حسين الشحات يسجل أمام الزمالك

سجل حسين الشحات هدف تقدم مبكر للغاية لـ الأهلي ضد الزمالك في القمة 126 في الدوري المصري بعد 75 ثانية فقط.

ويلتقي الأهلي والزمالك على استاد القاهرة لحساب مباراة مؤجلة من الدوري المصري.

وأصبح هدف الشحات ثاني أسرع هدف في تاريخ الدربي خلال القرن الحالي، والأسرع من نصيب الأهلي.

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ويعد أسرع هدف منذ بداية الألفية في تاريخ الدربي من نصيب حسين ياسر المحمدي في دور الـ 16 من كأس مصر 2010 بعد 48 ثانية فقط من بداية اللقاء.

وتفوق هدف الشحات على هدف أحمد جعفر مهاجم الزمالك الذي سجله في موسم 2009-2010 في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3.

وكان أسرع هدف للأهلي في الدربي من نصيب مؤمن زكريا في الدقيقة الثالثة بالتحديد بعد 130 ثانية من بداية لقاء موسم 2017-18.

وإليكم قائمة الأهداف الأسرع في الدربي:

كأس مصر - حسين ياسر المحمدي – الزمالك – 00:48 – 48 ثانية

الدوري المصري - حسين الشحات – الأهلي – 1:15 – 75 ثانية

الدوري المصري - أحمد جعفر – الزمالك – 1:18 – 78 ثانية

الدوري المصري - مؤمن زكريا – الأهلي – 2:10 – 130 ثانية

ورفع الشحات رصيده لـ 41 هدفا مع الأهلي في 177 مباراة في جميع المسابقات.

وسجل الشحات هدفه الثاني في الزمالك منذ مباراة السوبر 2019 والتي انتصر خلالها بنتيجة 3-2.

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