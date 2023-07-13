قائمة بيراميدز - غياب 12 لاعبا لأسباب مختلفة أمام طلائع الجيش

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز قائمة لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 34 من الدوري المصري

ويحل طلائع الجيش ضيفا على استاد الدفاع الجوي أمام بيراميدز غدا الجمعة في الثامنة والنصف مساءً.

ويفتقد بيراميدز جهود الكثير من اللاعبين، فحصل الثلاثي علي جبر وأحمد الشناوي ووليد الكرتي على راحة لنهاية الموسم.

ويغيب عبد الله السعيد - رمضان صبحي - شريف إكرامي - دودو الجباس - محمود عبد العاطي - أسامة جلال - إسلام عيسى - هشام محمد - أحمد دعدور، بسبب الإصابة وعدم الجاهزية الفنية

وجاءت قائمة بيراميدز للقاء:

حراسة المرمى: يوسف نادر - عبد الرحمن أيمن

الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد سامي - يوسف شعبان

الوسط: أحمد توفيق - محمد صادق - إبراهيم عادل - أوجو صامويل - محمود صابر - محمود جمال - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا

الهجوم: فخري لاكاي

وحسم بيراميدز وصافة الدوري للموسم الثاني على التوالي برصيد 67 نقطة من 32 مباراة.

وتتبقى له مباراة مؤجلة ضد الأهلي ستقام يوم 23 يوليو المقبل.

فيما لا زال يعد طلائع الجيش مهددا بالهبوط للدرجة الثانية برصيد 36 نقطة في المركز الـ 14. (طالع كل سيناريوهات الهبوط من هنـــــــــــــــــــــــــــا)