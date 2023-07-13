فيتوريا: أحترم جميع فرق المجموعة.. وهذا ما يجب فعله للتأهل إلى كأس العالم

الخميس، 13 يوليه 2023 - 20:06

كتب : FilGoal

روي فيتوريا - منتخب مصر

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر للمرة الأولى عقب إعلان قرعة تصفيات قارة إفريقيا لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال فيتوريا في تصريحاته نقلتها حسابات الاتحاد المصري لكرة القدم: "المنتخب بدأ استعداداته من الآن لتصفيات كأس العالم 2026".

وأضاف "أحترم جميع فرق المجموعة، ومن يريد التأهل للبطولة الأهم عليه أن يلعب للفوز وجمع أكبر عدد من النقاط".

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واختتم "أعي تماما أهمية التأهل لكأس العالم، وسأسعى جاهدا مع بقية الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق حلم التأهل".

ووقع منتخب مصر في المجموعة الأولى لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويسعى منتخب مصر للتأهل إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخه بعد 1934 و1990 و2018.

ولأول مرة، سيتأهل 9 منتخبات من قارة إفريقيا مباشرة إلى كأس العالم، بينما ينافس فريق عاشر في الملحق العالمي.

جاء ذلك بعد زيادة عدد المشاركين في المونديال إلى 48 منتخبا بدلا من 32، وبالتالي ارتفعت مقاعد إفريقيا الثابتة من 5 إلى 9.

وتتكون المجموعة من: مصر - بوركينا فاسو - غينيا بيساو - سيراليون - إثيوبيا - جيبوتي

وتنطلق التصفيات بأول جولتين بين يومي 13 و21 نوفمبر 2023.

فيما تقام الجولتان الثالثة والرابعة بين يومي 3 و11 يونيو 2024.

وتستمر الفعاليات بالجولتين الخامسة والسادسة بين يومي 17 و25 مارس 2025.

وتقام الجولتان السابعة والثامنة بين يومي 1 و9 سبتمبر 2025.

وأخيرا تُلعب الجولتان التاسعة والعاشرة في يومي 6 و14 أكتوبر 2025.

ويتأهل أصحاب المركز الأول من المجموعات التسع مباشرة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

فيما يتأهل أفضل 4 من أصحاب المركز الثاني إلى ملحق قاري خاص لتحديد ممثل إفريقيا في الملحق العالمي.

ويقام نصف نهائي ونهائي الملحق الإفريقي بين 10 و18 نوفمبر 2025.

منتخب مصر روي فيتوريا تصفيات كأس العالم
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