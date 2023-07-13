تنس - أنس جابر تتأهل لـ نهائي ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي

تأهلت التونسية أُنس جابر لنهائي ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي بالتفوق على أريانا سابالينكا المصنفة الثانية على العالم.

وقلبت أُنس تأخرها في المجموعة الأولى إلى فوز بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة.

وجاءت نتائج اللقاء: 6-7 و6-4 و6-3.

🎾🇹🇳 النجمة التونسية أنس جابر تواصل تألقها وتعبر إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزها المثير (2 - 1) على أرينا سابالينكا أنس ستلاقي في النهائي التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 🔥🏆#ويمبلدون#Wimbledon pic.twitter.com/8uslQhPCQK — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 13, 2023

ووصلت أُنس للمرة الثانية على التوالي للنهائي حيث خسرت العام الماضي من الكازاخية إيلينا ريباكينا.

وأقصت أُنس في طريقها الكازاخية من ربع النهائي أمس بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة شهدت نتائج: 7-6 و4-6 و6-1.

وستواجه المصنفة السادسة على العالم مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في المباراة النهائية بعد أقصت الأخيرة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

أنس جابر لا تستسلم وتحسم المجموعة الثانية 🎾 من ستتأهل لنهائي ويمبلدون ؟ 🤔#ويمبلدون#Wimbledon pic.twitter.com/SYTbHVVISx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 13, 2023

وستقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل في الثالثة عصرا.

وسبق أن التقت أُنس مع التشيكية من قبل في 5 مواجهات فازت التونسية مرتين والتشيكية في 3 مناسبات منها 2 العام الجاري في بطولتي أستراليا المفتوحة وإنديانا ويلز الأمريكية.

ولم تحقق أُنس من قبل بطولة جراند سلام، حيث وصلت لنهائي ويمبلدون وبطولة أمريكا المفتوحة وخسرت كلاهما العام الماضي.

إثارة كبيرة في المجموعة الثانية بعد تبادل رائع بين سابالينكا وأنس جابر #ويمبلدون#Wimbledon pic.twitter.com/kUoZrHW09H — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 13, 2023

وفي 2023 ودعت من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة وربع نهائي رولان جاروس.

وفي حال تُوجت أُنس باللقب ستكون أول عربية وإفريقية تتوج بلقب جراند سلام في التاريخ.