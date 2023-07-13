مدير منتخب مصر لـ في الجول: القرعة مقبولة.. وهذا ما سنفعله

تحدث محمد غرابة مدير منتخب مصر عن قرعة تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026.

وقال غرابة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "القرعة مقبولة بالنسبة للجهاز الفني".

وأضاف "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا وهو الوصول إلى كأس العالم 2026".

وأوضح "لم تعد هناك مباريات سهلة أو صعبة في قارة إفريقيا".

واختتم "الفيصل الوحيد هو العمل والاجتهاد والاستعداد الجيد والروح والعزيمة ومؤازرة جميع الجهات المسؤولة والجماهير والالتفاف حول المنتخب".

وقع منتخب مصر في المجموعة الأولى لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويسعى منتخب مصر للتأهل إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخه بعد 1934 و1990 و2018.

ولأول مرة، سيتأهل 9 منتخبات من قارة إفريقيا مباشرة إلى كأس العالم، بينما ينافس فريق عاشر في الملحق العالمي.

جاء ذلك بعد زيادة عدد المشاركين في المونديال إلى 48 منتخبا بدلا من 32، وبالتالي ارتفعت مقاعد إفريقيا الثابتة من 5 إلى 9.

وتتكون المجموعة من: مصر - بوركينا فاسو - غينيا بيساو - سيراليون - إثيوبيا - جيبوتي

وتنطلق التصفيات بأول جولتين بين يومي 13 و21 نوفمبر 2023.

فيما تقام الجولتان الثالثة والرابعة بين يومي 3 و11 يونيو 2024.

وتستمر الفعاليات بالجولتين الخامسة والسادسة بين يومي 17 و25 مارس 2025.

وتقام الجولتان السابعة والثامنة بين يومي 1 و9 سبتمبر 2025.

وأخيرا تُلعب الجولتان التاسعة والعاشرة في يومي 6 و14 أكتوبر 2025.

ويتأهل أصحاب المركز الأول من المجموعات التسع مباشرة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

فيما يتأهل أفضل 4 من أصحاب المركز الثاني إلى ملحق قاري خاص لتحديد ممثل إفريقيا في الملحق العالمي.

ويقام نصف نهائي ونهائي الملحق الإفريقي بين 10 و18 نوفمبر 2025.