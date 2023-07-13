تشكيل الزمالك – ثنائي المنتخب الأولمبي أساسي.. وفتوح وشيكابالا في الوسط أمام الأهلي

الخميس، 13 يوليه 2023 - 19:44

كتب : أحمد شوقي صلاح

احتفال لاعبي الزمالك بهدف زيزو أمام فيوتشر

أعلن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه للقاء الأهلي مساء اليوم الخميس في استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة 31 من الدوري.

ويتواجد حسام عبد المجيد وحاتم سكر ثنائي المنتخب الأولمبي في التشكيل الأساسي، ويقود أحمد فتوح ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" الوسط.

ويبدأ سيف الدين الجزيري في الهجوم بجواره أحمد سيد "زيزو" وإبراهيما نداي.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي

الوسط: حاتم سكر - أحمد فتوح – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيد عبد الله

الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو"

وعلى الدكة: محمد عواد – مصطفى الزناري – محمد طارق – عمر جابر – محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – ناصر منسي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد صلاح زكي

وتوج الأهلي بلقب الدوري رسميا للمرة الـ43 في تاريخه.

ويتصدر الأهلي الترتيب بـ75 نقطة فيما يأتي الزمالك ثالثا بـ59 نقطة.

وخاض الأهلي 29 مباراة أما الزمالك فخاض 32 مباراة.

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