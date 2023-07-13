تشكيل الأهلي – ديانج وأفشة يقودان الوسط أمام الزمالك.. وثالث غير معتاد

الخميس، 13 يوليه 2023 - 19:42

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الاتحاد السكندري - هدف علي معلول

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه للقاء الزمالك مساء اليوم الخميس في استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن وسط الأهلي مروان عطية لظروف وفاة والده، وعمرو السولية للإصابة.

فيما تم حل أزمة إيقاف أليو ديانج، ليبدأ المباراة رفقة محمد فخري ومحمد مجدي أفشة.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

في الوسط: أليو ديانج - محمد فخري - محمد مجدي "أفشة"

في الهجوم: حسين الشحات- محمود عبد المنعم "كهربا"- بيرسي تاو

البدلاء: علي لطفي - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - أحمد قندوسي - أحمد نبيل كوكا - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - محمد شريف - محمد الضاوي "كريستو".

وتوج الأهلي بلقب الدوري رسميا للمرة الـ43 في تاريخه.

ويتصدر الأهلي الترتيب بـ75 نقطة فيما يأتي الزمالك ثالثا بـ59 نقطة.

وخاض الأهلي 29 مباراة أما الزمالك فخاض 32 مباراة.

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