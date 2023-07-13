طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم

الخميس، 13 يوليه 2023 - 19:15

كتب : FilGoal

منتخب مصر

وقع منتخب مصر في المجموعة الأولى لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويسعى منتخب مصر للتأهل إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخه بعد 1934 و1990 و2018.

ولأول مرة، سيتأهل 9 منتخبات من قارة إفريقيا مباشرة إلى كأس العالم، بينما ينافس فريق عاشر في الملحق العالمي.

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جاء ذلك بعد زيادة عدد المشاركين في المونديال إلى 48 منتخبا بدلا من 32، وبالتالي ارتفعت مقاعد إفريقيا الثابتة من 5 إلى 9.

وتتكون المجموعة من: مصر - بوركينا فاسو - غينيا بيساو - سيراليون - إثيوبيا - جيبوتي

وتنطلق التصفيات بأول جولتين بين يومي 13 و21 نوفمبر 2023.

فيما تقام الجولتان الثالثة والرابعة بين يومي 3 و11 يونيو 2024.

وتستمر الفعاليات بالجولتين الخامسة والسادسة بين يومي 17 و25 مارس 2025.

وتقام الجولتان السابعة والثامنة بين يومي 1 و9 سبتمبر 2025.

وأخيرا تُلعب الجولتان التاسعة والعاشرة في يومي 6 و14 أكتوبر 2025.

ويتأهل أصحاب المركز الأول من المجموعات التسع مباشرة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

فيما يتأهل أفضل 4 من أصحاب المركز الثاني إلى ملحق قاري خاص لتحديد ممثل إفريقيا في الملحق العالمي.

ويقام نصف نهائي ونهائي الملحق الإفريقي بين 10 و18 نوفمبر 2025.

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