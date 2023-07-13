خبر في الجول - الحنفي ينضم لطاقم حكام الفيديو لمباراة القمة

انضم محمد الحنفي لطاقم تقنية الفيديو لمباراة الأهلي والزمالك والتي ستقام بعد قليل.

ويلتقي الأهلي والزمالك في الدوري المصري لحساب مباراة مؤجلة من الجولة 31.

وسيعاون الحنفي كل من أحمد الغندور وأحمد حسام في تقنية الفيديو.

ووصل الحنفي لأرضية استاد القاهرة لمعاونة الثنائي الغندور وحسام.

ويدير المباراة محمود البنا، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وسامي هلهل، ومحمود ناجي حكما رابعا.

ونشب حريق في استاد القاهرة قبل ساعات قليلة من استضافة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وقال رئيس استاد القاهرة لـ FilGoal.com: "اندلع حريق محدود للغاية نتيجة ماس كهربائي في التوصيلات الخاصة بأجهزة تقنية الفيديو وتعاملنا معها على الفور".

وأدار محمود البنا للأهلي في الدوري هذا الموسم 6 مباريات حقق خلالها الفوز 5 مرات وتعادل مرة.

وأكمل "تأكدنا من عمل تقنية الفيديو دون تأثر بما حدث قبل مباراة بداية لقاء القمة".

بينما أدار للزمالك 4 مباريات، فاز فيها الأبيض مرتين وتعادل مثلهما.

وتوج الأهلي بلقب الدوري بعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا، ويتربع على القمة برصيد 75 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.